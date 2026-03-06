Президент Украины подчеркнул, что российские оккупанты не отказываются от войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам в связи с приездом в Донецкую область констатировал, что российские захватчики продолжают готовиться к весеннему наступлению,

Глава государства отметил усилия защитников Украины из 28 отдельной механизированной бригады, 100 отдельной механизированной бригады, 24 отдельной механизированной бригады и 36 бригады морской пехоты.

"Дружковка, Краматорск, Славянск, другие наши города. Россияне не отказываются от войны, и здесь, в Донецкой области, на весну готовят наступление", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Как отметил президент, важно, чтобы украинские позиции были сильными и чтобы обеспечение бригад было достаточным.

"Ребята держатся, держатся достойно. И именно так будет держаться и в дальнейшем наша страна, наша дипломатия, наш народ. Всем нашим партнерам – в Америке, в Европе, где угодно – следует четко понимать, что Путин, иранский режим, Северная Корея, Лукашенко и другие подобные [режимы, – ред. ]дружат только для того, чтобы такое, как с нашим Донбассом, делать там, где они хотят. Зло нужно останавливать. Украинцы здесь, на Донбассе, именно это и делают", – констатирует Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто с Украиной, и всех, кто борется против России, кто защищает жизнь.

Война с РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, 2 марта Зеленский заявил, что российские оккупанты хотят создать в Украине проблемы с водоснабжением. С этой целью они готовят удары по соответствующей инфраструктуре.

Вас також можуть зацікавити новини: