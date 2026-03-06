Ситуация со светом в Одесской области худшая в Украине из-за разрушения сетевой инфраструктуры, - СМИ

В Одесской области самая сложная ситуация с электричеством в Украине из-за разрушения сетевой инфраструктуры. Об этом свидетельствует аналитика издания ExPro.

"Ситуация с электроснабжением в Одесской области остается самой сложной среди всех регионов. Это обусловлено рядом факторов. Существенные разрушения понесли большинство объектов передачи и распределения электроэнергии, которые обеспечивают снабжение в Одесской области", - говорится в ней.

Отмечается, что в регионе не осталось ни одной полностью уцелевшей магистральной подстанции.

В ExPro подчеркнули, что в основном враг атакует энергообъекты в Одесской области большим количеством дронов. Под постоянными атаками находились как объекты Укрэнерго, так и распределительные подстанции ДТЭК.

Кроме того, на отдельных объектах полностью разрушено оборудование, восстановление которого может занять месяцы.

"Несмотря на рост генерации по всей Украине, активную работу солнечных и гидроэлектростанций, а также высокий уровень производства на АЭС, сеть в Одесской области пока не способна технически обеспечить передачу необходимого количества электроэнергии в регион", – подчеркивают аналитики.

