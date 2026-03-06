Этот простой тест расскажет, какие черты характера и скрытые особенности открывает ваш жест при встрече или прощании.

Одно ваше рукопожатие может многое рассказать о характере, уверенности и способе общения. Этот тест приоткроет скрытые стороны вашей личности и покажет, над чем стоит поработать. Главное - отвечать честно, без попытки выбрать "правильный" вариант.

Как вы пожимаете руку - психологический тест

Выберите на картинке вариант, который максимально соответствует вашему стилю. Помните: правильного или неправильного выбора нет, цель теста - помочь вам лучше понять себя.

Вариант 1

Если вы используете двойное рукопожатие, то есть, пожимаете руку человека обеими руками, это показывает, что вы признаете доминирование другого человека, прежде чем вступать в разговор.

Видео дня

Вы демонстрируете честность и открытость, но такой жест может быть воспринят как признак неуверенности или покорности, поскольку собеседник оказывается в более доминирующей позиции.

Вариант 2

Если ваше рукопожатие слабое, а одна рука при этом находится ниже другой, то ладонь, обращенная вниз, показывает доминирование, которое может даже перейти в агрессивность.

Слегка опущенная ладонь интерпретируется как стремление человека взять контроль над ситуацией и ощущение собственного превосходства.

Вариант 3

Если вы пожимаете руку ладонью вверх, то, скорее всего, относитесь к застенчивым людям.

Такой жест говорит о неуверенности и повышенной восприимчивости к влиянию других - вы можете видеть, что большой палец другого человека находится сверху. То есть, ваш собеседник легко может взять на себя доминирующую роль.

Вариант 4

Если ваше рукопожатие холодное, а рука буквально ледяная, это означает, что вы чувствуете себя некомфортно с этим человеком. Такой жест показывает, что вы предпочитаете не находиться в присутствии этого человека и хотели бы больше никогда его не встречать.

Также, если рукопожатие слабое, это может указывать на отсутствие приверженности, равнодушие или даже на слабость - чем-то напоминает первый тип жеста. Мягкое рукопожатие - это вежливый способ поприветствовать человека, тогда как слишком крепкое может восприниматься как демонстрация доминирования или даже враждебности.

Вам может также понравиться тест на характер по форме ногтей.

Вас также могут заинтересовать новости: