Одно ваше рукопожатие может многое рассказать о характере, уверенности и способе общения. Этот тест приоткроет скрытые стороны вашей личности и покажет, над чем стоит поработать. Главное - отвечать честно, без попытки выбрать "правильный" вариант.
Как вы пожимаете руку - психологический тест
Выберите на картинке вариант, который максимально соответствует вашему стилю. Помните: правильного или неправильного выбора нет, цель теста - помочь вам лучше понять себя.
- Вариант 1
Если вы используете двойное рукопожатие, то есть, пожимаете руку человека обеими руками, это показывает, что вы признаете доминирование другого человека, прежде чем вступать в разговор.
Вы демонстрируете честность и открытость, но такой жест может быть воспринят как признак неуверенности или покорности, поскольку собеседник оказывается в более доминирующей позиции.
- Вариант 2
Если ваше рукопожатие слабое, а одна рука при этом находится ниже другой, то ладонь, обращенная вниз, показывает доминирование, которое может даже перейти в агрессивность.
Слегка опущенная ладонь интерпретируется как стремление человека взять контроль над ситуацией и ощущение собственного превосходства.
- Вариант 3
Если вы пожимаете руку ладонью вверх, то, скорее всего, относитесь к застенчивым людям.
Такой жест говорит о неуверенности и повышенной восприимчивости к влиянию других - вы можете видеть, что большой палец другого человека находится сверху. То есть, ваш собеседник легко может взять на себя доминирующую роль.
- Вариант 4
Если ваше рукопожатие холодное, а рука буквально ледяная, это означает, что вы чувствуете себя некомфортно с этим человеком. Такой жест показывает, что вы предпочитаете не находиться в присутствии этого человека и хотели бы больше никогда его не встречать.
Также, если рукопожатие слабое, это может указывать на отсутствие приверженности, равнодушие или даже на слабость - чем-то напоминает первый тип жеста. Мягкое рукопожатие - это вежливый способ поприветствовать человека, тогда как слишком крепкое может восприниматься как демонстрация доминирования или даже враждебности.
