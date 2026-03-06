Цены на нефть резко выросли: 'черное золото' преодолело психологическую отметку

Причиной стала война на Ближнем Востоке, которая вызвала волну нарушений на энергетических рынках.

Впервые за почти два года стоимость нефти марки Brent достигла отметки в 90 долларов за баррель. В то же время американская нефть WTI впервые с апреля 2024 года превысила 85 долларов за баррель, пишет Bloomberg.

Отмечается, что причиной резкого роста цен на "черное золото" стала война на Ближнем Востоке, которая вызвала волну нарушений на энергетических рынках, а судоходство через Ормузский пролив почти полностью остановилось.

Цены на нефть росли даже после того, как президент США Дональд Трамп предупредил о "неизбежных действиях" с целью снижения давления на цены, а Министерство финансов ослабило ограничения на возможность Индии покупать российскую нефть.

Видео дня

В то же время инвестиционный банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительной блокировки пролива цены могут превысить 100 долларов за баррель.

Напряжение на рынке уже ощущается и в других сегментах энергетики. Фьючерсы на дизель в Европе за неделю подскочили более чем на 50%, что стало рекордным ростом.

Обычно через Ормузский пролив проходит около 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки.

Цены на нефть - прогнозы

Эксперты сообщали, что цены на нефть останутся на относительно высоком уровне в ближайшие месяцы.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупредил, что война на Ближнем Востоке может поднять цены на нефть до 150 долларов за баррель.

Вас также могут заинтересовать новости: