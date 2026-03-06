У Порошенко задолжали более 55 млн грн за аренду офиса, - компания-арендодатель

Партия Петра Порошенко "Европейская Солидарность" задолжала более 55 млн грн за аренду офиса на ул. Лаврской, 16 в центре Киева, а после начала процедуры выселения, люди, связанные с ней, пытались захватить помещение. Об этом во время пресс-конференции заявили арендодатели.

По словам совладелицы помещений Русланы Бессараб, договор аренды офисов с партией Порошенко был заключен еще в 2019 году. Однако арендная плата не выплачивалась с ноября того же года. С тех пор стороны прошли через ряд судебных споров, а общая сумма долга партии Порошенко превысила 55 млн грн.

"Неисполнение договора – это не политика. Это просто неисполнение договора", – подчеркнула Бессараб.

Арендодатели отмечают, что после систематической неуплаты аренды партии сообщили о расторжении договора и необходимости освободить помещение. По их словам, 22 апреля 2025 года Верховный Суд принял окончательное решение о выселении "Евросолидарности", а принудительное исполнение было отсрочено судом до 3 марта 2026 года.

После этого, по словам Русланы Бессараб, начались попытки вмешаться в управление ее компанией, которая сдавала в аренду помещение партии Порошенко. По данным ООО "Предприятие "Киев"", 16 января и 5 февраля 2026 года в госреестр незаконно вносили изменения в отношении руководителя предприятия с использованием похищенных ключей нотариусов и поддельных судебных решений. В компании заявляют, что целью этих действий было блокирование исполнения решения о выселении партии из офиса. Министерство юстиции отменило эти регистрационные действия в день их выявления.

Отдельно Бессараб заявила, что 6 февраля 2026 года партия перечислила 19,3 млн грн якобы в счет погашения долга, однако деньги были направлены на счет, открытый во время одной из попыток рейдерского вмешательства. По словам представителей компании, фактически предприятие эти средства не получило.

"На сегодняшний день мы видим, что партия фактически барикадируется в офисе – устанавливает конструкции, коробки и другие препятствия у входов, чтобы затруднить работу исполнительной службы во время выселения", – заявила владелица помещений.

Она также подчеркнула, что конфликт вокруг офиса не является политическим преследованием, а касается исключительно коммерческого договора, который, по ее словам, партия не выполнила.

"Когда коммерческий договор перестают выполнять – это хозяйственный спор. Но когда этот спор пытаются превратить в политический скандал – это уже манипуляция", – подытожила Бессараб.

Отметим, что это не первый скандал, в который попал офис на Лаврской. Как сообщалось в СМИ, Порошенко предоставил помещение для штаба батальона (206-го батальона ТрО – прим. ред), но на определенных условиях. В обмен на это он якобы требовал оформить на службу своих помощников, охранников, водителей, а также хотел получить справку об освобождении от арендной платы за помещение. Кроме того, бывший военный сообщил, что в марте 2022 года в батальон были зачислены несколько десятков политиков, экс-чиновников и депутатов из окружения Порошенко, среди которых Александр Турчинов, Владимир Омелян, Василий Бурба и Владимир Вятрович. По словам журналиста, эти лица не имели реальных должностей в подразделении.

