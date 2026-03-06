Правительство просят не повышать обязательную долю импорта электроэнергии промышленностью

Объединение предприятий Укрметалллургпром обратилось к правительству с просьбой пересмотреть решение о повышении обязательной доли импорта электроэнергии для промышленных потребителей, сообщил президент объединения Александр Каленков в письме в адрес первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко.

Речь идет о постановлении Кабинета Министров Украины №272 от 28 января 2026 года, которое предусматривает повышение обязательной доли импорта электроэнергии для избежания графиков ограничения мощности для промышленности с 60% до 90%. Документ вступает в силу 7 марта и будет действовать до 31 марта 2026 года.

В обращении отмечается, что такое решение вызывает беспокойство у предприятий горно-металлургического комплекса, поскольку не полностью соответствует текущей ситуации в Объединенной энергетической системе Украины.

По информации отрасли, в начале марта в энергосистеме отсутствует острый дефицит электроэнергии, а в отдельные периоды наблюдается профицит генерации, в частности благодаря работе солнечных и гидроэлектростанций. Об улучшении ситуации также свидетельствует уменьшение доступной пропускной способности для импорта электроэнергии с 1900 МВт в феврале до 1150 МВт в марте, а также появление возможностей для экспорта до 400 МВт.

В письме отмечается, что для предприятий с непрерывным производственным циклом импорт электроэнергии является важным инструментом предотвращения аварийных остановок производства. В то же время требование импорта на уровне 90% в периоды отсутствия дефицита электроэнергии приводит к необоснованному росту затрат, поскольку электроэнергия закупается по значительно более высоким европейским ценам.

В Укрметалллургпром предупреждают, что это повышает себестоимость металлургической продукции, снижает ее конкурентоспособность на мировых рынках и создает дополнительное финансовое давление на предприятия отрасли, которые уже испытывают влияние войны, логистических ограничений и падения мирового спроса.

В связи с этим объединение просит правительство рассмотреть возможность отмены постановления №272 как утратившего актуальность в текущих условиях функционирования энергосистемы и создающего экономически необоснованную нагрузку на украинскую промышленность.

