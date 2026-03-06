Звон в ушах тесно связан с одной из важнейших функций организма

Постоянный звон или жужжание в ушах, известные как тиннитус, лишают покоя миллионы людей, но разгадка этого феномена может скрываться в нашем сне.

Те, кто никогда не сталкивался с неумолимым звоном тиннитуса (шума в ушах), могут лишь догадываться о масштабах этих мучений. На самом деле плохой сон может быть самым близким состоянием, напоминающим этот опыт.

Субъективный звук, который также может проявляться как шипение, жужжание или щелканье, не слышен больше никому; он может присутствовать постоянно или появляться и исчезать, пишет ScienceAlert. Нейробиологи из Оксфордского университета теперь подозревают, что сон и тиннитус тесно переплетены в человеческом мозге.

Их выводы указывают на фундаментальную связь между этими двумя состояниями – связь, которую, как ни странно, в исследованиях мозга игнорировали до самого последнего времени.

"Что первым делом вызвало любопытство у меня и моих коллег, так это поразительные параллели между тиннитусом и сном", – заявил нейробиолог Линус Милински из Оксфордского института сна и циркадной нейробиологии. "Тиннитус – это изнурительное медицинское состояние, в то время как сон – это естественное состояние, в которое мы входим регулярно, однако оба они, по-видимому, полагаются на спонтанную активность мозга. Поскольку до сих пор не существует эффективного лечения субъективного тиннитуса, я верю, что изучение этого сходства может предложить новые способы понимания и, в конечном итоге, лечения фантомных восприятий".

Фантомные звуки и циклы сна

"Фантомное восприятие" – это когда наш мозг обманывает нас, заставляя думать, что мы видим, слышим, чувствуем или обоняем то, чего физически не существует. Многие люди испытывают фантомные восприятия только во время сна, но примерно для 15 процентов населения планеты неизбежный шум звучит в ушах и в часы бодрствования.

Тиннитус – самое распространенное в мире фантомное восприятие, и все же у него нет известной причины или метода лечения, несмотря на длинный список гипотез. Хотя многие люди с тиннитусом жалуются на плохой сон и демонстрируют нарушения режима сна, потенциальная связь с этой важнейшей функцией организма прояснилась лишь недавно.

В 2022 году Милински возглавил обзорное исследование, которое, по утверждению авторов, является первым, рассматривающим на функциональном уровне то, как сон может влиять на тиннитус и наоборот. Исследователи из Оксфорда предположили, что большие спонтанные волны активности мозга, возникающие во время глубокого сна или сна без быстрого движения глаз (не-БДГ), могут подавлять активность мозга, которая приводит к тиннитусу.

Экспериментальные данные и связь с гиперактивностью

Чтобы проверить эту идею, команда обратилась к хорькам, слуховая система которых схожа с человеческой. В экспериментах, опубликованных в 2024 году, исследователи обнаружили, что у хорьков, у которых развился более тяжелый тиннитус, также наблюдались нарушения сна.

"Мы действительно могли видеть, как эти проблемы со сном появляются одновременно с тиннитусом после воздействия шума", – заявил Милински в интервью. "Это впервые указало на четкую связь между развитием тиннитуса и нарушением сна".

Важно отметить, что хорьки, у которых развился тиннитус, демонстрировали чрезмерно чувствительную реакцию мозга на звук. Когда хорькам наконец удавалось погрузиться в фазу не-БДГ сна, эта гиперактивность затихала. Это позволяет предположить, что сон может временно маскировать эффекты тиннитуса, задействуя те же мозговые цепи.

"Наши результаты указывают на то, что глубокий сон действительно может помочь смягчить симптомы тиннитуса и может выявить естественные механизмы мозга для модуляции аномальной активности", – сказал Милински.

Порочный круг - стресс и изоляция

Только в прошлом году исследование из Китая показало, что люди с тиннитусом были менее способны подавлять гиперактивность своего бодрствующего мозга при переходе в состояние сна. Однако во время глубокого сна гиперактивность, связанная с тиннитусом, подавлялась.

"Это исследование определяет сон как критическую терапевтическую цель для прерывания 24-часового дисфункционального цикла тиннитуса", – заключают авторы под руководством Сяоюя Бао из Южно-Китайского технологического университета.

В Оксфорде Милински и его коллеги сейчас сосредоточены на том, как сон может влиять на развитие тиннитуса.

"Тиннитус может ухудшить сон, а плохой сон, в свою очередь, может ухудшить тиннитус. Это может быть своего рода порочным кругом, хотя я не верю, что он неразрывен", – предположил Милински. "Когда мы плохо спим, мы становимся более уязвимыми к стрессу, а стресс – один из самых сильных факторов, способствующих ухудшению тиннитуса. Стресс может даже спровоцировать начало тиннитуса".

Дальнейшие исследования могут привести не только к эффективным методам лечения тиннитуса, но и помочь ученым лучше понять тайны самого сна.

