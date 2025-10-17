Из-за атаки на курорте город туристов из отелей спускали в подвалы и подземные паркинги.

В ночь на 17 октября в российском городе Сочи прогремели взрывы. Местные власти заявили об отражении дроновой и ракетной атак. Кроме того, в девяти аэропортах разных регионов РФ вводили ограничения на полеты.

Около трех ночи мэр Сочи сообщил, что система ПВО отражает атаку беспилотников на город.

"Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией - ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления", - написал Андрей Прошунин.

В то же время в Telegram-канале "Astra" появилось видео из Сочи, на котором слышны звуки сирены и взрывов. Тогда сообщалось, что туристов из отелей спускали в подвалы и подземные паркинги.

Уже около пяти утра Прошунин заявил о якобы ракетной атаке на город.

Он призвал не публиковать в соцсетях ни видео работы ПВО, ни обломков сбитых целей, ни работы спецслужб.

Также по информации росСМИ, кроме аэропорта Сочи, ограничения на взлет и посадку самолетов вводились еще в восьми аэропортах, а именно Краснодара, Самары, Калуги и Нижнего Новгорода, Казани, Нижнекамска, Уфы и Ярославля.

Последствия украинских атак по территории РФ - последние новости

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия понесла большие потери от ударов Украины, чем от западных санкций. По его словам, текущее санкционное давление западных партнеров на Россию недостаточно.

"На самом деле наши удары имели большее влияние чем санкции. Это просто такая математическая правда. Мы нанесли прямым действием гораздо больший ущерб Российской Федерации, чем любые экономические рычаги влияния, которые были введены до сих пор. Это тоже неприятная правда, которая приводит нас к выводу, что очевидно этого недостаточно", - подчеркнул Буданов.

Также Bloomberg писал, что украинские дроны взрывообразно обвалили экспорт нефтепродуктов из РФ до минимума с 2022 года. Как стало известно, за первые десять дней октября РФ отправляла морем в среднем 1,88 миллиона баррелей нефтепродуктов, что стало самым низким показателем минимум с начала 2022 года.

