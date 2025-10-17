В суде обвинение против каждого из пленных было построено только на том, что он служил в батальоне "Айдар", никаких конкретных военных преступлений ни одному из подсудимых не инкриминировали.

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил 15 пленных бойцов батальона "Айдар" к длительным срокам заключения - от 15 до 21 года строгого режима. Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что судья признал украинских военных виновными по статьям об "участии в деятельности террористической организации", "насильственном захвате власти" и "прохождении обучения с террористической целью".

В частности, Дмитрий Федченко приговорен к 15 годам колонии строгого режима; Андрей Шолик, Виталий Крохалев и Вячеслав Байдюк - к 16 годам колонии строгого режима; Владимир Макаренко и Игорь Гайоха - к 18 годам строгого режима; Николая Чуприну, Тараса Радченко, Семена Забайрачного, Сергея Никитюка, Александра Таранца и Владислава Ермолинского - до 20 лет строгого режима; Виталия Грузинова, Романа Недоступа и Сергея Калинченко - до 21 года строгого режима.

В отдельное производство выделено обвинение против военнослужащего Евгения Пятигорца, прокуратура еще не запрашивала ему срок.

По этому делу проходили и две женщины - медики Лилия Прутян и Марина Мищенко, они уже вернулись в Украину во время обмена пленными. Обвинение против них выделено в отдельное производство.

Как отмечает издание, обвинение против каждого из пленных было построено только на том, что он служил в батальоне "Айдар", никаких конкретных военных преступлений ни одному из подсудимых не инкриминировали. "Преступной" обвинение называло деятельность не только кадровых военных из "Айдара", но и водителей и медиков.

Во время судебного процесса пленные украинцы сообщили о пытках во время следствия в "ДНР". С октября 2024 года заседания по делу проводились в закрытом режиме якобы из-за "широкого резонанса" и "угроз участникам процесса".

Судьба пленных бойцов "Айдара": что известно

Как писал УНИАН, в июле 2023 года ТАСС сообщил, что в российском Ростове-на-Дону начался суд над пленными бойцами украинского батальона "Айдар". Отмечалось, что оккупанты судят 18 украинских пленников по обвинению в нарушении "Уголовного кодекса", придуманного боевиками террористической группировки "ДНР". В частности их обвинили в действиях, направленных на "насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР", а также в "участии в деятельности террористической организации".

Российские СМИ писали тогда, что эти обвинения будут переквалифицированы на соответствующие статьи УК РФ, поскольку в прошлом году Россия присоединила к себе группировку "ДНР".

В сентябре этого года "Медиазона" сообщала, что на заседании Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону прокурор запросил от 20 до 24 лет колонии строгого режима для 18 пленных бойцов украинского батальона "Айдар".

