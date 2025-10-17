Пойти на реальные переговоры Путина заставит только сила ВСУ, считает Игорь Романенко.

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что он якобы передаст Украине тысячи ракет Tomahawk - это лишь часть его торга с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, пояснил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Кроме разговоров, реального давления на Путина и на Российскую Федерацию не видели за весь этот срок. Уже девятый месяц каденции Трампа. Все телефонные разговоры и встречи заканчиваются проигрышем Трампа. И поэтому, очень оптимистично по этому поводу вряд ли надо нам быть. Но борьба есть борьба, война на дворе и надо использовать любой момент для того, чтобы улучшить ситуацию для Украины и для сил обороны Украины", - сказал он в эфире "Radio NV".

Генерал-лейтенант добавил, что Украине надо работать даже с такими сложными политиками, как Трамп или Орбан, чтобы повышать потенциал собственной армии и иметь возможность говорить с РФ с позиции силы.

"И это делается... И это, безусловно, Путину не нравится. И он в очередной раз захочет переформатировать подходы Трампа, с которыми будет он выходить на эти переговоры. А ему каждый раз, к сожалению, удается это делать. Ну и медлить с реальным выходом на переговоры. Его к этому побуждает только сила Вооруженных сил Украины. Здесь нужна соответствующая помощь наших союзников. Ну и улучшение обеспечения со стороны нашего государства, своих Сил обороны", - пояснил Романенко.

Накануне президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Путин провели телефонный разговор, во время которого в частности договорились о личной встрече в Будапеште. Как сообщил сам президент США, главной темой разговора стало окончание войны в Украине.

Также после разговора Трамп сделал ряд заявлений. В частности он сказал, что Путин пытался отговорить Трампа передавать Украине ракеты Tomahawk. Также Трамп спросил у главы Кремля - не против ли тот, что США передали Украине тысячи этих ракет.

