Музыкальный продюсер дала советы будущим участникам.

Музыкальный продюсер Национального отбора на "Евровидение-2026", певица Джамала вышла на связь и рассказала, изменилась ли ситуация с заявками после ее публичного возмущения.

По словам Джамалы, артисты таки прислушались к ее советам и доработали свои песни. Она поделилась в своем Telegram, что уже нашла несколько очень качественных заявок, у которых есть потенциал.

"У меня "шикарное настроение" только потому, что я уже услышала две сильные песни", - с юмором отметила певица.

Также Джамала поделилась советами для потенциальных участников. Она заявила, что готова помогать с улучшением песен, чтобы найти ту самую, которая представит Украину на "Евровидении-2026".

"Я хочу, чтобы вы прислали мне свои демки, но так, чтобы было понятно, что это уже песня. То есть она должна состоять из куплета, припева, бриджа, мысли. Все остальное сделаем... Я не знаю, что еще нужно, чтобы вы прислали свои качественно записанные песни, где все слышно и понятно", - высказалась она.

Сейчас еще продолжается отбор заявок, который завершится 27 октября. Свое участие уже подтвердила Оля Полякова и призвала изменить правила Нацотбора. Сейчас певица не проходит по критериям, ведь выступала в России после 2014 года. Артистка настроена серьезно и даже готова дойти до суда.

