В тройку лидеров попали Toyota Group, Volkswagen Group и Hyundai-Kia.

По состоянию на август японская Toyota Group остается мировым лидером среди автопроизводителей в этом году - ее общая доля на рынке составляет внушительные 12,4%. Об этом сообщает Focus2Move.

Общие продажи Toyota Group выросли на 4,7%. Рост в Азии составил 7,1%, тогда как в Америке - 4,4%. На второй позиции оказалась Volkswagen Group, доля которой на мировом рынке составляет 9,6%. На третьем месте находится Hyundai-Kia.

Из десятки лидеров наиболее удивительный рост продемонстрировала Geely Group (+34,8%). Она обошла другого китайского производителя - BYD. Последний оказался лишь на десятой позиции.

Видео дня

ТОП-10 самых популярных автопроизводителей:

Toyota Group (+4,7%);

Volkswagen Group (+0,3%);

Hyundai-Kia (+2,9%);

Stellantis (+0,8%);

Renault Nissan Alliance (-2,4%);

General Motors (+4,6%);

Ford Group (+4,3%);

Honda Motor (-4,5%);

Geely Group (+34,8%);

BYD (+8,1%).

Украинский авторынок - последние новости

Ранее стало известно, что за девять месяцев 2025 года украинцы приобрели более 37 тысяч подержанных легковых авто, ввезенных из США (на 11% больше, чем в прошлом году). Наибольшим спросом в этом сегменте пользовались Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Ford Escape.

Также сообщалось, что с января по сентябрь украинцы приобрели почти 15 тысяч легковых авто, ввезенных из Китая (на 27% больше, чем в прошлом году). Среди новых машин наиболее востребованными были BYD Song Plus, Volkswagen ID. UNYX и Honda eNS1.

Вас также могут заинтересовать новости: