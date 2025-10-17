'Медовый месяц': новая украинская драма о любви и испытаниях - эксклюзивно на Киевстар ТВ

События ленты происходят в маленьком городке под Киевом.

Сегодня, 17 октября, на платформе Киевстар ТВ состоялась эксклюзивная премьера полнометражного фильма "Медовый месяц" - проникновенной истории о любви и испытаниях, разворачивающихся на фоне полномасштабного вторжения.

События ленты происходят в маленьком городке под Киевом. Тарас и Оля, только что отпраздновав новоселье с друзьями, проводят первую ночь в своей новой квартире. На рассвете их жизнь в корне меняется - оккупанты появляются прямо под домом, а супруги оказываются в ловушке: без электричества, воды и связи. Пять дней в замкнутом пространстве становятся для них самым сложным испытанием, которое обнажает настоящие чувства, страхи и надежды.

"Медовый месяц" - это камерная драма, которая понравится любителям военных фильмов и лент, основанных на реальных событиях.

Видео дня

В главных ролях снялись Ирина Нирша, известная по "Маляр" и сериалу "Женский доктор", Роман Луцкий, известный по лентам "Под вулканом", "Блик", "Сторожевая застава", "Преданная" и "Бесславные крепостные", а также Александр Рудинский, сыгравший в фильмах "Камень, ножницы, бумага", "Агентство", "Декамерон", "11 детей из Моршина", "Носорог" и "Первые ласточки".

"Медовый месяц" уже доступен эксклюзивно на Киевстар ТВ. Смотрите ленту прямо сейчас и откройте для себя новую украинскую драму, которая уже успела увлечь зрителей.

Весь контент на сервисе можно смотреть в высоком качестве на пяти устройствах одновременно: смартфоне, планшете, ноутбуке, SMART TV, игровой консоли Xbox или медиаприставке. Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров - для просмотра достаточно авторизоваться по собственному номеру телефона.

Следите за новинками и премьерами в Telegram-канале "Кино для ТВ".

Справка:

Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

Вас также могут заинтересовать новости: