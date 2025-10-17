Выделяются среди остальных - 173 города по всему миру, но лучшие из них находятся в Европе.

Из года в год аналитическое подразделение Economist Intelligence Unit (EIU) пытается ответить на большой вопрос, который волнует многих домовладельцев и путешественников: где же на самом деле лучше всего жить в мире?

Ответ представлен в ежегодном Глобальном индексе пригодности для жизни (Global Liveability Index) — и некоторые города, вошедшие в топ-список, могут вас удивить, пишет Express.

Исследование оценивает до 173 городов по всему миру, используя ключевые показатели, такие как стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Учитывая эти категории, каждому городу присваивается итоговая оценка по 100-балльной шкале. Город, занявший первое место, набрал впечатляющие 98 баллов.

Какой самый лучший город в мире

Первое место в рейтинге занял Копенгаген (Дания) — признанный самым комфортным городом для жизни. По данным EIU, Копенгаген получил максимальные баллы в трёх категориях: стабильность, образование и инфраструктура.

Он смог опередить Вену, которая набрала 97,1 балла и с 2022 года неизменно занимала лидерские позиции. "Западная Европа остаётся регионом с самыми высокими показателями пригодности для жизни, получив лучшие оценки в четырёх из пяти категорий", - отмечают авторы отчета.

Копенгаген давно считается образцовым местом для жизни благодаря высокому качеству жизни, отличной инфраструктуре и устойчивой экологической политике. Столица Дании предлагает гармоничное сочетание работы и личной жизни, обилие зеленых зон, чистую воду, высокое качество еды и общую атмосферу благополучия.

Азиатско-Тихоокеанский регион тоже в лидерах

Высокие позиции заняли и города Азиатско-Тихоокеанского региона — сразу девять из них вошли в топ-20. При этом этот регион показал наибольший диапазон — здесь есть города как в верхней, так и в нижней части списка.

"Самый комфортный город региона — Мельбурн — занял четвёртое место, а наименее комфортный — Дакка (Бангладеш) — лишь 171-е", — отмечают авторы отчёта.

США и Великобритания — вне топ-20

Города США снова не попали в мировую двадцатку. Лучшие показатели среди американских городов показали Гонолулу (Гавайи), Атланта, Питтсбург, Сиэтл и Вашингтон.

Британские города также не вошли в список наиболее привлекательных для жизни — во многом из-за роста преступности и общественного недовольства. Тем не менее, в рейтинге из 173 городов присутствуют Лондон, Манчестер и Эдинбург.

По данным EIU, общие изменения в рейтинге связаны с снижением глобальной стабильности. Это вызвано ростом террористических угроз, гражданскими протестами, жилищными кризисами и другими геополитическими напряжениями.

20 лучших городов для жизни в мире

Копенгаген, Дания Вена, Австрия (ex aequo) Цюрих, Швейцария (ex aequo) Мельбурн, Австралия Женева, Швейцария Сидней, Австралия Осака, Япония (ex aequo) Окленд, Новая Зеландия (ex aequo) Аделаида, Австралия Ванкувер, Канада Люксембург Торонто, Канада Хельсинки, Финляндия Токио, Япония Перт, Австралия Брисбен, Австралия Франкфурт, Германия Калгари, Канада Амстердам, Нидерланды Веллингтон, Новая Зеландия

