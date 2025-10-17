Из года в год аналитическое подразделение Economist Intelligence Unit (EIU) пытается ответить на большой вопрос, который волнует многих домовладельцев и путешественников: где же на самом деле лучше всего жить в мире?
Ответ представлен в ежегодном Глобальном индексе пригодности для жизни (Global Liveability Index) — и некоторые города, вошедшие в топ-список, могут вас удивить, пишет Express.
Исследование оценивает до 173 городов по всему миру, используя ключевые показатели, такие как стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Учитывая эти категории, каждому городу присваивается итоговая оценка по 100-балльной шкале. Город, занявший первое место, набрал впечатляющие 98 баллов.
Какой самый лучший город в мире
Первое место в рейтинге занял Копенгаген (Дания) — признанный самым комфортным городом для жизни. По данным EIU, Копенгаген получил максимальные баллы в трёх категориях: стабильность, образование и инфраструктура.
Он смог опередить Вену, которая набрала 97,1 балла и с 2022 года неизменно занимала лидерские позиции. "Западная Европа остаётся регионом с самыми высокими показателями пригодности для жизни, получив лучшие оценки в четырёх из пяти категорий", - отмечают авторы отчета.
Копенгаген давно считается образцовым местом для жизни благодаря высокому качеству жизни, отличной инфраструктуре и устойчивой экологической политике. Столица Дании предлагает гармоничное сочетание работы и личной жизни, обилие зеленых зон, чистую воду, высокое качество еды и общую атмосферу благополучия.
Азиатско-Тихоокеанский регион тоже в лидерах
Высокие позиции заняли и города Азиатско-Тихоокеанского региона — сразу девять из них вошли в топ-20. При этом этот регион показал наибольший диапазон — здесь есть города как в верхней, так и в нижней части списка.
"Самый комфортный город региона — Мельбурн — занял четвёртое место, а наименее комфортный — Дакка (Бангладеш) — лишь 171-е", — отмечают авторы отчёта.
США и Великобритания — вне топ-20
Города США снова не попали в мировую двадцатку. Лучшие показатели среди американских городов показали Гонолулу (Гавайи), Атланта, Питтсбург, Сиэтл и Вашингтон.
Британские города также не вошли в список наиболее привлекательных для жизни — во многом из-за роста преступности и общественного недовольства. Тем не менее, в рейтинге из 173 городов присутствуют Лондон, Манчестер и Эдинбург.
По данным EIU, общие изменения в рейтинге связаны с снижением глобальной стабильности. Это вызвано ростом террористических угроз, гражданскими протестами, жилищными кризисами и другими геополитическими напряжениями.
20 лучших городов для жизни в мире
- Копенгаген, Дания
- Вена, Австрия (ex aequo)
- Цюрих, Швейцария (ex aequo)
- Мельбурн, Австралия
- Женева, Швейцария
- Сидней, Австралия
- Осака, Япония (ex aequo)
- Окленд, Новая Зеландия (ex aequo)
- Аделаида, Австралия
- Ванкувер, Канада
- Люксембург
- Торонто, Канада
- Хельсинки, Финляндия
- Токио, Япония
- Перт, Австралия
- Брисбен, Австралия
- Франкфурт, Германия
- Калгари, Канада
- Амстердам, Нидерланды
- Веллингтон, Новая Зеландия
