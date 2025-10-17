Водитель уверяет, что не заметил военнослужащих

Сегодня, 17 октября, в Одесской области водитель грузовика смертельно травмировал двух военных, которые находились возле передвижного блокпоста. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, автопроисшествие произошло около 07:00, на автодороге возле села Сухой Лиман.

По словам начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрия Слюты, предварительно установлено, что 63-летний водитель грузовика наехал на двух военнослужащих, которые находились возле передвижного блокпоста. Водитель утверждает, что не заметил военных. В результате, погибли двое мужчин 34 и 36 лет.

"К сожалению, один пострадавший погиб на месте, второй - в "скорой" по дороге в больницу", - рассказали в полиции.

Видео дня

По данным правоохранителей, проверка водителя на состояние опьянения показала, что он трезв.

Сейчас следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области устанавливает все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и задержания водителя в процессуальном порядке.

На участке дороги, где произошло ДТП, затруднено движение транспорта. Водителей просят учесть эту информацию при выборе маршрута.

В Одесской области в ДТП попал городской голова - подробности

Напомним, в конце августа в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло ДТП, в котором погибла 72-летняя женщина, а маленький ребенок попал в больницу. Речь шла о том, что 53-летний водитель внедорожника Lexus съехал с проезжей части в кювет, после этого авто перевернулось. Водитель и 5-летний мальчик, который также был в машине, доставлены в местную больницу с многочисленными травмами. За рулем был мэр города Рени Игорь Плехов, авария произошла на автодороге между населенными пунктами Введенка и Светлодолинское. Погибла его мать.

Вас также могут заинтересовать новости: