Приступая к установке обогревателей для холодной погоды, убедитесь в том, что вы снизили риск возникновения пожара.

Когда наступают холода, вы, возможно, начинаете думать о том, чтобы достать обогреватель и решить, куда его поставить. И тут важно быть осторожным: несмотря на всю их пользу, из-за обогревателей может возникнуть пожар. Ошибки при их использовании легко могут привести к возгоранию, особенно если выбрать неправильное место для установки.

Поэтому, пока вы пытаетесь согреть ноги в холодной комнате, запомните эти правила — где никогда нельзя ставить обогреватель и почему именно эти места чаще всего становятся причиной предотвратимых пожаров, пишет Cnet.

На ковре, коврике или любой воспламеняемой поверхности

Обогреватели нельзя ставить на поверхности, которые могут легко загореться или обуглиться. То есть — никаких ковров и ковриков. Также нежелательно использовать их на деликатных деревянных полах или плавящихся виниловых покрытиях, особенно надолго.

Если в холодной комнате у вас только ковер, поставьте под обогреватель керамическую или другую термостойкую подставку, которая должна быть больше самого обогревателя примерно на 7–8 см со всех сторон.

Рядом со стенами и мебелью

Обогревателю нужно пространство для безопасности: держите его не ближе 1 метра от любых стен или мебели. К сожалению, это значит, что под столом или под рабочим местом — не вариант. Лучше направить поток тепла в сторону этих зон, чем ставить обогреватель прямо под ними.

Возле одеял, подушек или штор

Если одеяло или подушка случайно окажутся на обогревателе, риск возгорания резко возрастает — а зимой это может легко случиться. То же самое относится к шторам. Все подобные предметы нужно держать не ближе 1 метра от обогревателя.

В местах, где бывают дети или домашние животные

Обогреватели легко обжигают, а хотя современные модели и оснащены автоматическим отключением при опрокидывании, упавший прибор всё равно представляет серьёзную опасность. Кроме того, дети и животные могут случайно пододвинуть к нему игрушки или одеяла, что тоже создаёт риск.

Используйте обогреватель в местах, куда дети и крупные питомцы не имеют доступа, и объясните им, что к прибору нельзя приближаться.

В ванных и прачечных

Обогреватели плохо сочетаются с водой: это повышает риск поражения электрическим током и ухудшает работу прибора. Кроме того, на скользких поверхностях они чаще падают.

Хотя именно эти комнаты часто бывают самыми холодными, ставить обогреватель следует только за их пределами, чтобы он обогревал помещение косвенно, но безопасно.

Возле людей, страдающих зимней аллергией

Зимние аллергии часто вызваны пылью и клещами, которые скапливаются в закрытых помещениях. Обогреватель, гоняющий горячий воздух, поднимает всю эту пыль, что может ухудшить состояние аллергиков.

Если в доме есть такие люди, не ставьте обогреватель рядом с ними, а лучше попробуйте другие способы согреться — например, масляный радиатор или подогреваемое одеяло.

Также не стоит пренебрегать безопасностью при подключении обогревателя к электросети. Даже если сам прибор исправен, розетка или линия могут не выдержать нагрузку, особенно если в неё уже воткнуто несколько других устройств. Не стоит подключать обогреватель:

В розетку с множеством подключенных приборов или освещения

Обогреватели потребляют много электроэнергии. Современные 15-амперные розетки рассчитаны на это, но сеть и автомат на линии имеют предел.

Если включить обогреватель в ту же розетку, где уже работают кухонные приборы или техника, можно перегрузить систему. В лучшем случае сработает автомат и отключит питание, в худшем — перегреются провода и начнётся пожар.

Зимой риск выше из-за праздничных гирлянд и других подключённых декораций. Чтобы снизить нагрузку, используйте таймеры или "умные" розетки, чередуя работу приборов.

Через удлинитель или сетевой фильтр

Удлинители и фильтры часто не рассчитаны на мощность, необходимую для обогревателей. Это может привести к короткому замыканию или возгоранию, даже если сама розетка выдерживает нагрузку.

Если вам нужно поставить обогреватель в труднодоступном месте, ищите модель с беспроводным пультом управления или длинным сертифицированным шнуром. Но удлинители лучше не использовать вовсе.

В старую или незащищённую розетку (без устройства защитного отключения GFCI)

Розетки с GFCI-защитой автоматически обесточиваются при обнаружении проблем с током — например, если есть риск утечки или короткого замыкания. Это надёжная защита от поражения током и перегрева.

Всегда включайте обогреватель только в исправную GFCI-розетку. Не используйте старые розетки, особенно если они уже "глючили" — это повышает риск повреждения проводки и возгорания.

Более того, никогда не используйте топливные обогреватели в помещении И всегда перед сном или уходом из дома выключайте обогреватель. Никогда не оставляйте его включенным без присмотра.

