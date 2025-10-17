Он отмечает, что ни один инструмент не может быть универсальным "оружием победы" и эффективен только в полноценной военной экосистеме.

В мирном будущем есть желание красивых полетов, когда не думаешь, что сейчас тебя кто-то убьет. Кроме того, ВСУ нужно переходить на современные вертолеты.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал Евгений Соловьев, старший инспектор-летчик службы безопасности полетов армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что когда говорят о переходе на новейшие образцы вооружения, то часто упоминаются дроны, танки и самолеты. Впрочем, об армейской авиации говорят значительно меньше, хотя украинские летчики продолжают работать на старых советских машинах.

Так, Соловьев считает, что переход на вертолеты, которые способны использовать западное вооружение, необходим. В то же время он не верит, что Украине стоит гнаться за "раскрученными" марками вроде американских Apache, ведь ни один инструмент не может быть универсальным "оружием победы" и эффективен только в полноценной военной экосистеме.

"Apache - это топ, самая дорогая игрушка, самый оборудованный вертолет, который существует в мире. Это как автомобиль Bugatti Veyron, классный и дорогой. Но его нужно применять также в комплексе", - отметил он.

Относительно нового поколения военнослужащих, которое выросло во время российско-украинской войны, Соловьев говорит очень осторожно, поскольку победить "советчину" в армии удается не везде.

"Как говорят, дураков в армии мало, но они очень грамотно расставлены. И люди, которые выпустились во время уже российско-украинской войны, учатся у своих начальников. Есть такие руководители, которые ставят кого-то на должность не потому, что он профессионал, а потому что удобен. И поэтому сказать, что это новое поколение определяющее, очень трудно. Все же, наверное, что ростки, но такие сильные стебельки, которые из асфальта вырастают", - сказал он.

В мирном будущем Соловьев даже личную мечту связывает с небом:

"Видели, в социальных сетях есть видео, как на Robinson (гражданский небольшой вертолет) летают в супермаркет за продуктами? Вот хочется, чтобы во дворе моего дома стоял такой, на котором можешь летать. Потому что есть желание красивых полетов, когда ты не думаешь, что сейчас тебя кто-то убьет, что нужно выполнить задачи, что тот дрон, который ты преследуешь, должен упасть не в населенном пункте, а в поле".

Как сообщалось, ранее Руслан Марышев, командир 95-й бригады Десантно-штурмовых войск отметил, что не стоит надеяться, что наземные роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты сами все перекроют, а "мы будем спокойно сидеть в киевской кофейне".

Он пояснил, что дроны нужно обеспечивать и обслуживать. В частности, для того, чтобы работал один роботизированный комплекс, например, "Термит", нужны пилот, который им руководит; группа, которая охраняет, и пилоты, которые летают на ретрансляторе. То есть ориентировочно восемь военнослужащих, которые привлечены для того, чтобы один робот "съездил туда и обратно".

