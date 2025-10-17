За день до премьеры главный герой шоу Тарас Цымбалюк сделал неоднозначное заявление.

Вечером в пятницу, 17 октября, стартует новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал известный украинский актер Тарас Цымбалюк.

Ведущим проекта по-прежнему будет Григорий Решетник. В новом анонсе шоу отметили, что для него "Холостяк" - уже не просто проект, а часть жизни.

"Это чувство, искренность и волшебство моментов, которые он проживает вместе с героями. И на этот раз особенно символично: премьера нового сезона состоится именно на день рождения ведущего", - говорится в сообщении.

Холостяк 2025 - список участниц

Стоит отметить, что полный список участниц, которые будут бороться за сердце холостяка в 14-м сезоне, до сих пор остается неизвестным.

В нескольких ранних анонсах шоу создатели реалити рассекретили лишь троих девушек, среди которых:

До этого в сеть "слили" список и других возможных участниц нового сезона шоу. Однако интрига сохраняется.

Холостяк 2025 - где смотреть

Как сообщалось ранее, премьера 14-го сезона шоу "Холостяк" запланирована на 17 октября в 19:00. Трансляция будет вестись на телеканале СТБ. Кроме того, полное видео выпуска должно будет появиться на сайте stb.ua и на официальном YouTube-канале проекта "Холостяк/Холостячка".

Холостяк 2025 - как настроен Тарас Цымбалюк

Напомним, за день до премьеры шоу звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Тарас Цымбалюк сделал неоднозначное заявление о своих ожиданиях:

"Думаю, что зрители не будут довольны. Вообще, ожидаю много хейта, потому что меня всегда критикуют. Потому что я не воюю, в соцсетях остаюсь самим собой, всегда выражаю собственное мнение. Да, я поддерживаю ВСУ, закрываю немалые сборы, но людям всегда недостаточно".

Также он отдельно он высказался о том, что для него важно в отношениях, и это, по его словам, - диалог, компромисс, понимание и принятие друг друга.

Еще до старта съемок проекта Цымбалюк признавался, что очень волнуется:

"Это новый и очень важный для меня эпизод. Я бывал в очень разных, шоу-бизнесовых проектах. Те же самые "Танцы со звездами", например. Но так чтобы к себе, к своей душе настолько приближать, более того, впускать всю страну... - не было еще".

