Позиции Кремля как гегемона в Центральной Азии ослабевают.

Дипломатические победы президента США Дональда Трампа изменили геополитический ландшафт и загнали российского лидера Владимира Путина в угол, не оставив ему места для манёвра. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Роб Крилли.

Инсайдеры отмечают, что Трамп воодушевлён своим успехом в достижении перемирия между Израилем и Газой и уверен в своей способности добиться прорыва в войне между Украиной и Россией.

"Я думаю, что все мирные соглашения, которые ему удалось заключить за последние несколько месяцев, вселяют в него больше оптимизма в отношении возможного урегулирования российско-украинского конфликта", — заявил представитель администрации.

Отмечается, что соглашения, заключенные на Ближнем Востоке и в непосредственной близости от России, усилили влияние Вашингтона ценой влияния Путина.

Так, мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое завершилось подписанием мирного соглашения в Белом доме в августе, снижает зависимость от маршрутов, проходящих через Россию или контролируемых ею.

"И это кладёт конец конфликту, который позволял Москве в разное время играть на обеих сторонах, поставляя оружие и размещая миротворцев", - объясняет Крилли.

Как заключил Стефан Хедлунд, директор по исследованиям Центра российских и евразийских исследований Уппсальского университета: "Позиции Кремля как гегемона в Центральной Азии ослабевают".

Кремль также наблюдает ослабление союзников на Ближнем Востоке на фоне укрепления позиций Трампа. Это касается в первую очередь Ирана, позиции которого пошатнулись после того, как ХАМАС и "Хезболла" серьезно пострадали в конфликтах с Израилем, а крах сирийского правительства практически разрушил "Ось сопротивления" Тегерана.

Даже попытки России найти друзей обернулись постыдной катастрофой. Так, в среду в Москве должен был состояться саммит "Россия-Арабский мир", лидеры которого прилетели в Москву, чтобы продемонстрировать, что Кремль далеко не изолирован. Но он был отложен, поскольку лишь несколько деятелей заявили о своем участии, пишет Крилли.

Он подчеркивает, что совокупное воздействие соглашений и договоренностей, подписанных в течение первых девяти месяцев президентства Трампа, привело к снижению напряжённости и беспорядков на Ближнем Востоке, которыми Кремль пользуется десятилетиями.

"Он загоняет Путина в угол", — заявил источник, знакомый с деятельностью Белого дома.

Война в Украине - позиция США

Ранее вице-президент США Дж.Д. Вэнс заявил, что сейчас ни Украина, ни Россия не готовы к заключению мирного соглашения. Также, по его словам, "россияне склонны думать, что на поле боя они действуют лучше, чем есть на самом деле".

После двухчасового телефонного рахзговора с Путинім 16 октября Трамп заявил, что готов "искать реальный путь к миру", но отказался комментировать возможность предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk или введения новых санкций против России.

