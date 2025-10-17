Бывшего советника Трампа подозревают в утечке более тысячи страниц "совершенно секретной" информации.

Бывшему советнику по национальной безопасности США во времена Дональда Трампа Джону Болтону предъявлено федеральное обвинение по 18 пунктам из-за ненадлежащего обращения с секретной информацией, сообщает Fox News со ссылкой на обвинительный акт.

Согласно документам, Болтона подозревают в незаконной передаче более 1100 страниц секретных материалов, часть из которых имела гриф "Совершенно секретно", а также в незаконном хранении этих документов в собственном доме в Мэриленде. Обыск в имении провело ФБР 22 августа 2025 года.

Среди данных, которые могли быть разглашены, - разведданные о террористических атаках, информация об агентах, планы ракетных запусков, а также детали секретных операций США и союзников.

Видео дня

"Болтон передавал сверхсекретную информацию через личные аккаунты и хранил документы дома. Это - прямое нарушение федерального закона", - заявил директор ФБР Каш Патель.

Расследование, по словам источников, началось еще несколько лет назад, но было приостановлено администрацией Байдена по политическим причинам.

Болтон, который после отставки стал одним из самых громких критиков Трампа, ранее обвинял экс-президента в безответственном отношении к секретным материалам. Теперь, иронично, сам оказался под следствием по аналогичным обвинениям.

Ранее Болтон опубликовал мемуары "Комната, где это произошло", в которых рассказал, что Трамп просил Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием.

Другие новости вокруг Болтона

Напомним, что в августе агенты ФБР провели обыск в доме Болтона после того, как он ушел на работу. Они конфисковали телефон его жены, который был на виду, а не при ней.

Газета Wall Street Journal раскритиковала этот обыск. Издание назвало обыск частью "кампании мести" президента США.

Вас также могут заинтересовать новости: