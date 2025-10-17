В случае передачи Tomahawk Украине, США также могут потребовать от Германии передать Киеву Taurus.

Соединенные Штаты не будут вовлечены в запуск ракет Tomahawk по России, если Киев все же их получит. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Игорь Романенко - генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что США боятся передавать Украине эти ракеты напрямую. Поэтому планируется их передача через НАТО. А о непосредственной вовлеченности американских войск в боевых действиях на территории Украины речь вообще не идет.

"Это повод для россиян очень конкретный. Американцы на более малое не идут. И чтобы вот таким образом, что их и специалисты будут применять вряд ли. Здесь больше выставляется технический вопрос, по каким целям бить. Трамп делает заявление, хотя все время за всю войну мы согласовываем это, оружие, которые они передают. То есть все это не вопрос, все это игра в спектакле информационная", - сказал Романенко.

В то же время он добавил, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk может заставить другие страны также усилить свою позицию по передаче Киеву вооружения.

"И здесь можно вспомнить, как это было с Abrams американскими. Здесь такая же тоже есть аналогия, потому что американцы ставят вопрос, если они все же передадут Tomahawk, чтобы Германия передала Taurus. И это хорошо, но до реализации очень далеко", - отметил Романенко.

Tomahawk для Украины: важные новости

Ранее журналисты Financial Times отмечали, что в случае передачи Украине ракет Tomahawk, управлять ими будут США. В частности Соединенные Штаты будут "строго контролировать" выбор целей, чтобы "предотвратить эскалацию", считает издание.

Тем временем президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По словам Трампа, во время разговора Путин пытался отговорить его передавать Украине ракеты Tomahawk.

Между тем Reuters пишет, что этот разговор может поставить на паузу передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом в частности свидетельствует "примирительный тон" Трампа после телефонного разговора с Россией.

