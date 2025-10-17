На выбор предложат версии с одним или двумя электромоторами.

Китайское предприятие Beijing Hyundai представило электрокроссовер Elexio EO. Новинка получит большой запас хода и бюджетный ценник, сообщает CarNewsChina.

Отмечается, что Hyundai Elexio EO поступит в продажу в Китае уже 29 октября. На выбор предложат три комплектации - Fun, Smart и Tech с предварительной стоимостью от 130 000 до 150 000 юаней (от 18 200 до 21 000 долларов).

Hyundai Elexio EO получил довольно футуристичный дизайн и внешне отличается от многих других автомобилей бренда. Спереди расположены узкие фары и несколько воздухозаборников.

Сзади размещены необычные фонари, которые огибают кузов. Также электрокроссовер получил пластиковые накладки на кузов.

Габариты Hyundai Elexio EO:

длина - 4615 мм;

ширина - 1875 мм;

высота - 1675 мм;

колесная база - 2750 мм.

В интерьере расположены широкий 27-дюймовый дисплей, который объединяет в себе панель приборов и мультимедийный экран, и трехспицевый руль.

За доплату станут доступны аудиосистема Bose, панорамная крыша с электрической шторкой, двухслойное звукоизолирующее стекло, а также автоматическое открытие и закрытие багажника.

Hyundai Elexio EO основан на платформе E-GMP, которую он разделит с Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 6, Genesis GV60 и Kia EV6.

На выбор предложат версии с одним или двумя электромоторами. Базовая модификация имеет мощность 160 кВт (215 л.с.), а топовая версия с двумя электромоторами - 233 кВт (312 л.с.).

Кроме того, модель предложат с двумя вариантами аккумуляторных батарей на выбор с емкостью 64,2 или 88,1 кВт⋅ч. Запас хода составляет 518 или 722 км по циклу CLTC соответственно.

Напомним, что Beijing Hyundai является совместным предприятием китайской BAIC Motor и корейской Hyundai Motor Company. Оно было основано в 2002 году и занимается выпуском различных автомобилей.

Продажи электромобилей установили мировой рекорд

Ранее в Reuters сообщили, что глобальные продажи полностью электрических и гибридных автомобилей с зарядкой от сети выросли в сентябре на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом месяце было продано 2,1 млн таких автомобилей.

Более половины мировых продаж электрокаров и гибридных автомобилей с зарядкой от сети пришлось на Китай. Там было продано около 1,3 млн таких автомобилей.

