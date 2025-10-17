Ведущая хочет быть причастной к Нацотбору.

Телеведущая Леся Никитюк эмоционально отреагировала на громкое заявление певицы Оли Поляковой об участии в Национальном отборе на "Евровидение-2026". Леся также хочет быть причастной к конкурсу.

В своем Instagram инфлюенсер неоднозначно поддержала артистку. По ее мнению, если украинский вещатель сделает исключение и допустит Полякову к участию, то Леся также должна там быть.

Никитюк предложила свою кандидатуру для роли ведущей Нацотбора-2026.

"Если Оля Юрьевна идет на Нацотбор, то я хочу его вести", - написала ведущая.

Напомним, что в прошлом году ведущим отбора были Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина и Василий Байдак. В предыдущие годы шоу также вели Юлия Санина, Злата Огневич, Сергей Притула, Дмитрий Танкович, Александр Педан и другие.

Оля Полякова на Нацотборе-2026 - что известно

Сейчас Оля Полякова не проходит критерии участия в Национальном отборе. Все потому, что певица выступала в России после 2014 года, а это является прямым нарушением одного из действующих пунктов.

Полякова уже обратилась к Суспільному с призывом изменить эти правила и сделать исключения для тех артистов, которые систематически работают для развития украинской культуры. Сейчас певица еще не получила официального ответа.

Прием заявок на Национальный отбор-2026 продолжается. Однако, музыкальный продюсер конкурса Джамала не слишком довольна песнями участников.

