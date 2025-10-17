В то же время сейчас повара стали более дисциплинированными по мере повышения стандартов питания, а клиенты стали лучше понимать, какой должна быть качественная рыба на вид и вкус.

Известный шеф-повар Энтони Бурден в своей книге 2000 года посоветовал посетителям никогда не заказывать рыбу по понедельникам в ресторане.

Так, в конце 1990-х годов большинство нью-йоркских ресторанов закупали морепродукты на рыбном рынке, который был закрыт по выходным. Шеф-повара делали крупные заказы в четверг, чтобы закрыть пятницу и субботу — самые загруженные дни недели.

Бурден объяснил, что работающие на полную мощность кухни часто постоянно открывают дверцы холодильников, что затрудняет нормальное охлаждение. Он исходил из того, что рыба, доставленная в четверг, к понедельнику может быть несвежей, поэтому безопаснее было дождаться свежей партии до вторника или четверга.

Видео дня

Однако, как пишет портал momswholove.com, сегодня этот совет не настолько актуален. Многие рестораны теперь получают поставки морепродуктов несколько раз в неделю, а некоторые — даже ежедневно. Шеф-повар Джейсон Пфайфер, исполнительный директор по еде и напиткам в Mattos Hospitality, объяснил, что современные кухни используют систему "PAR" (периодическая автоматическая замена), которая помогает поддерживать постоянный запас и свежесть.

Пфайфер добавил, что, хотя некоторые поставщики всё ещё пропускают воскресные поставки, большинство уважаемых ресторанов теперь используют тщательный контроль температуры и правильные методы глазирования для обеспечения безопасности морепродуктов.

В целом, современные цепочки поставок, холодильное оборудование и контроль качества сделали предостережение о "понедельничной рыбе" устаревшим в хорошо управляемых ресторанах. Это же позже отмечал и сам Бурден, который в интервью в 2016 году признавал, что повара стали более дисциплинированными по мере повышения стандартов питания, а клиенты стали лучше понимать, какой должна быть качественная рыба на вид и вкус.

Тем не менее, он предупредил посетителей быть осторожными с мидиями и моллюсками из небольших пабов, где хранение может быть ненадёжным.

Ранее кондитеры назвали 6 десертов, которые не стоит заказывать в ресторане.

Вас также могут заинтересовать новости: