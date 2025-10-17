Аналитики отмечают, что договоренность о новой встрече Трампа и Путина уменьшила опасения относительно сокращения поставок нефти.

Цены на нефть утром 17 октября продолжили падать после достижения пятимесячных минимумов. Это произошло на фоне анонса встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, а также исторического рекорда добычи американской нефти, сообщает Reuters.

По данным портала Иnvesting, по состоянию на 10:24 по киевскому времени, стоимость нефти марки Brent снизилась на 50 центов, до 60,56 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI также подешевела на 48 центов до 56,98 доллара за баррель.

16 октября Трамп и Путин договорились об очередном саммите по войне в Украине. Встреча может состояться в течение следующих двух недель в Будапеште. Издание отмечает, что договоренности о встрече Трампа и Путина достигнуты на фоне давления Вашингтона на Китай и Индию относительно прекращения закупки российской нефти.

Аналитики отмечают, что заявление американского президента о предстоящем саммите уменьшило опасения относительно сокращения поставок нефти на рынок. Вероятно речь идет о потенциальных ограничениях для российской нефти.

"Опасения относительно сокращения поставок (нефти, - УНИАН) уменьшились после того, как было объявлено, что Трамп встретится с Путиным, чтобы обсудить прекращение войны в Украине", - отметил аналитик ANZ Дэниел Хайнс.

Кроме этого, добыча нефти в США выросла до исторического рекорда - 13,636 миллиона баррелей в сутки, хотя Международное агентство ожидает роста избытка нефти на рынке в 2026 году. К тому же на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 3,5 миллиона - до 423,8 миллиона баррелей.

Цены на нефть и саммит Трампа - Путина

Утром 14 октября цены на нефть снижались на фоне ожидаемого экспертами Международного энергетического агентства профицита сырья в 2026 году в объеме 4 миллиона баррелей в сутки.

Впрочем 10 октября посол США в НАТО Мэтью Уитакер снова намекнул на санкции в отношении российской нефти, отметив, что США имеют много карт, чтобы заставить Россию пойти на мир.

Более того, 15 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп может ввести 500% пошлины на китайские товары, если Пекин будет продолжать закупку российской нефти. Такие новости способствовали росту нефтяных цен и удерживали их от более глубокого падения.

Однако 16 октября, Трамп заявил о достижении договоренности о новой встрече с Путиным по завершению российско-украинской войны. Он добавил, что введение новых санкций против РФ пока не актуально.

