В 'ПриватБанке' резко подорожала валюта: курс доллара и евро в конце недели

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 17 октября, подорожал на 14 копеек и составляет 41,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос сразу на 30 копеек и составляет 49,20 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 гривни, а евро - по курсу 48,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу вырос на 18 копеек и составляет 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 17 октября, подорожал на 24 копейки и составляет 49,26 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на сегодня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,64 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 12 копеек.

По отношению к евро гривня также несколько усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,52 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины 17 октября снизился на 3 копейки и составляет 41,92 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 49 гривень за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,28 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: