По словам Владимира Миколаенко, россияне думают, что украинцы хотят видеть в своих городах армию РФ.

Российские оккупанты убеждены в том, что Вооруженные Силы Украины являются террористической организацией, которая держит в заложниках целые города. Об этом рассказал бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который находился в плену РФ более трех лет, в эфире "Эспрессо".

В частности мужчина рассказал, о чем говорил с россиянами, находясь в плену.

"Пытались, но, знаете, они в любом случае были убеждены, что правы, и правда на их стороне, а мы какие-то малоумные люди, какие-то пропитанные пропагандой, и вообще по нашим улицам ходит Правый сектор, Азов, Айдар, запугивают людей, а так люди вообще хотели бы видеть российскую армию и встречать их цветами, хлебом и солью. И они считали, что исключительно эти "фашисты" мешают людям осуществить свою волю", - отметил Миколаенко.

Бывший мэр подчеркнул, что россиянам было запрещено лично общаться с пленными, но они ответили на его вопросы, которые он им задавал.

"Когда действительно было очень плохо, я был убежден, были такие мысли, что вряд ли я уже вернусь из этого плена. Я задал одному из следователей вопрос: происходит ли обмен телами, или вы меня там где-то под забором бросите, чтобы собаки растащили. Он говорит: "Нет, обмен телами никто не отменял". Это было, знаете, также определенным позитивом для меня, потому что я понимал, что мои родные хоть тело получат. Слава Богу, что такого не произошло. Но они мне обещали, что ты никогда из тюрьмы не выйдешь, ты здесь и уже умрешь. Ну и действительно, у них такие были настроения, поэтому я считаю свое освобождение просто чудом", - добавил мужчина.

Освобождение Владимира Миколаенко - что известно

Как писал УНИАН, 24 августа 2025 года из российского плена освободили бывшего мэра Херсона Миколаенко, которого похитили 18 апреля 2022 года. Как стало известно, он отказался от предложений о сотрудничестве от ныне ликвидированного коллаборанта Кирилла Стремоусова.

Также Миколаенко рассказал о "планах", которые имела на него Россия. Он отметил, что оккупанты пытались склонить его к сотрудничеству и назначить на должность "губернатора".

"Главной задачей россиян было склонить меня к сотрудничеству. Еще Сальдо не был "губернатором", они говорили мне "Можешь занимать это место". И когда меня забирали на Севастополь, это было где-то часа 4-5 утра, он (один из ФСБшников, - ред.) вышел и говорит: "Ну что, не передумал? Если не передумал, сейчас поедешь на Севастополь, одумаешься там за месяц-два, признаешь новую власть, будешь с нами сотрудничать. А мы за неделю-другую расфигачим ваши Силы ССО", - рассказал экс-мэр Херсона.

