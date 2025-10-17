В США обвинили Пекин в финансировании военной машины России.

Председатель влиятельного комитета Конгресса США Джон Муленаар резко оценил роль Китая в войне РФ против Украины, отметив, что КНР активно финансирует военную машину России и намеренно хочет ослабить США, поддерживая своих глобальных противников. Об этом пишет Kyiv Post.

По его словам, такая стратегия создает "новую опасную ось" с Ираном и Северной Кореей.

Муленаар отметил, что разрекламированная "безграничная дружба, безграничное партнерство" между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным превращается в наличные и необходимые ресурсы для вторжения в Украину.

"Россия не вела бы эту войну, если бы Китай не поддерживал ее всевозможными ресурсами", - заверил председатель комитета.

Конгрессмен добавил, что несмотря на то, что Пекин заявляет, что "не участвует в конфликте", "вся информация, которую мы получаем, свидетельствует о том, что они поставляют материалы двойного назначения, которые приносят пользу России. Они покупают российскую энергию".

Муленаар отметил, что эти действия делают "целесообразным применение соответствующих мер".

По его словам, Коммунистическая партия Китая не только финансирует войну, но и "усиливает военный потенциал Ирана и углубляет сотрудничество с Северной Кореей", чтобы усилить свое глобальное влияние.

"Эти фотосессии с [Владимиром] Путиным, Ким Чен Ыном, иранским руководством... действительно показывают суть и направление их действий", - добавил Муленаар.

Также конгрессмен раскритиковал европейскую политику в отношении Китая. По его словам, он беспокоится из-за того, что французский президент Эммануэль Макрон "говорил о том, что ситуация в Украине настолько тревожная, что он думал, что в какой-то момент, возможно, придется даже отправить французские войска для защиты демократии в Украине. А через неделю он развернулся и пошел заигрывать с Си Цзиньпином".

По его мнению, это "расхождение" доказывает, что "Китай не является доброжелательным игроком".

Китай и РФ - последние новости

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заговорил о возможности введения санкций против Китая. По его словам, Китай оказывает поддержку России, тогда как сама она разрушает ключевые рынки, торговые и финансовые правила, а также - международное право.

Подоляк добавил, что если же Пекин не готов остановить витки эскалации, то против него нужно вводить "жесткие, максимально запретительные санкции".

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Китай может заставить Россию напасть на альянс. Он подчеркнул, что сейчас российские войска растянуты и задействованы в разных местах.

"Если бы Китай принял меры против Тайваня, вполне вероятно, что Пекин заставил бы своего младшего партнера, Россию, во главе с Владимиром Путиным, принять определенные меры против НАТО, чтобы занять нас", - считает Рютте.

