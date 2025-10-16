Клиенты активно делятся советами по поиску акционных лимонов.

Monobank сегодня, 16 октября, запустил розыгрыш по случаю того, что у банка насчитывается уже 10 миллионов клиентов. Пользователи начали активно искать лимоны в приложении и даже успели "положить" серверы банка.

Как сообщил сооснователь monobank в своем Telegram-канале Олег Гороховский, для того, чтобы принять участие в розыгрыше iPhone, необходимо найти 10 лимонов по всему приложению, а в случае нахождения 50 лимонов добавляется шанс выиграть 1 миллион гривен.

"Плюс есть мифический 51-й лимон. Если его найти - получите BMW 3 Series. Для владельцев детских карт 51-й лимон другой и если найти его - будет поездка в Диснейленд для победителя и четырех его друзей", - написал Гороховский в Telegram.

Где отыскать все лимоны monobank

После запуска акции началась настоящая "лимономания" и пользователи соцсетей начали делиться советами и скриншотами о местонахождении лимонов в приложении.

В частности, коварные лимоны прятались в личных данных клиента, настройках приложения, операциях, выписках, службе поддержки и банках.

УНИАН собрал также собственный перечень "секретных мест", где удалось отыскать лимоны.

По состоянию на сейчас более 50 тысяч клиентов monobank нашли необходимые 50 лимонов.

Сбой в monobank и других финучреждениях: что известно

Как писал УНИАН, сегодня, 16 октября, из-за запуска акции по поиску лимонов в мобильном приложении monobank произошел частичный сбой. Не работали некоторые функции, ряд клиентов не могли авторизоваться. Позже проблема была решена, но приложение до сих пор работает с перебоями.

Еще раньше, но вследствие проблем со светом, произошел масштабный сбой в работе цифровых сервисов Sense Bank. В пресс-службе объясняли, что это связано со сбоем в онлайн-инфраструктуре партнера финучреждения.

