В списке есть Коза и Змея.

Шесть представителей китайского Зодиака почувствуют особое везение в любви 17 октября 2025 года. День получения, приходящийся на пятницу под покровительством Земляной Козы (Цзи Вэй) в месяц Огненной Собаки и год Деревянной Змеи, смягчает энергетику, связанную с эмоциями и исцелением, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Коза несет с собой терпение, доброту и искренность. Это день, когда храбрость проявляется тихо - через теплоту и принятие, а не через борьбу. Энергия Земли помогает успокоить чувства, поэтому любовь проявляется мягко, естественно и без напряжения.

Для шести знаков животных везение в любви сегодня заключается в открытости - в умении принять то, что уже стучалось в ваше сердце. Вас может ожидать нежный знак внимания, откровенный разговор или осознание чужих чувств. Вселенная просит замечать простые проявления заботы, ведь именно в них скрыта настоящая привязанность.

Коза

Это ваш день, и он принесет вам внутреннее спокойствие, которого так не хватало. В последнее время вы могли сомневаться, замечают ли ваши старания и насколько искренни чьи-то чувства. Сегодня вы получите ответ - не словами, а поступками.

Если вы пока одиноки, случайное совпадение или разговор могут вернуть вам ощущение душевного тепла. Любовь приходит не через усилия, а через легкость - напоминая, что настоящие чувства не требуют доказательств.

Змея

Год Деревянной Змеи поддерживает вас сегодня особенно сильно. Вы отпускаете старые страхи и модели поведения, связанные с защитой или гордостью, и тем самым открываете путь к искренней близости. Это проявится в мелочах - в тоне разговора, взгляде или неожиданном понимании человека, которого вы уже почти отпустили.

Если внутри было чувство вины или сожаления, день подарит вам прощение и облегчение. Осознание, зачем все произошло именно так, приносит внутреннюю свободу - и вместе с ней удачу в любви.

Собака

Вы стремились к взаимности - и сегодня она приходит. Энергия Земляной Козы усиливает вашу верность и помогает создать гармонию в отношениях. Возможно, произойдет важный разговор, после которого все станет проще и понятнее.

Если любовь казалась запутанной, все начнет проясняться. Вы услышите то, чего давно ждали, или почувствуете, что старые обиды больше не болят. Ваша удача сегодня в спокойствии и равновесии - рядом остаются только те, кто действительно нужен.

Кролик

Энергия этого дня действует как мягкое исцеление после периода тревог. Месяц Огненной Собаки был эмоционально напряженным, но сейчас наступает облегчение. Возможно, вы получите весточку от человека, с которым контакт ослаб, или заметите, что недопонимание рассеивается само собой.

Любовь не всегда требует действий - иногда ей нужно просто пространство. Когда вы перестаете спешить, нужная связь приходит сама. Флирт может стать глубже, чувства - яснее, а сердце - спокойнее.

Свинья

Земляная Коза приносит вам ощущение безопасности и теплоты. Вы начинаете понимать, что любовь не обязана быть драматичной, чтобы быть настоящей. Кто-то может удивить вас искренностью, и это снимет внутреннее напряжение.

Если вы свободны, день способен подарить неожиданное знакомство или приятный душевный разговор. В парах появится больше доверия и спокойствия. Удача приходит через честность и эмоциональную устойчивость - вы притягиваете людей, которые видят вашу глубину.

Лошадь

Сегодня стоит замедлиться и заметить то, что давно рядом. Вы стремились к ясности, но любовь иногда раскрывается лишь тогда, когда перестаешь искать объяснения. Человек, который тихо проявлял внимание, может дать о себе знать, и вы почувствуете, что чувства наконец взаимны.

Везение в любви приходит через искреннее узнавание души. Это момент, когда вас видят такими, какие вы есть, и принимают без условий. 17 октября наполняет сердце светом и покоем - это именно та любовь, к которой вы давно были готовы.

