Недавно певица со сцены в Майами заявила, что ей неважно, на каком языке говорить.

Ведущая Янина Соколова прокомментировала языковой скандал, в который недавно угодила украинская певица Настя Каменских, выступив на русском языке в Майами и заявив со сцены: "неважно, на каком языке ты говоришь, есть один язык, который понимает весь мир - любовь".

Как отметила Соколова в интервью "РБК-Украина", и Настя, и ее супруг Потап уже давно не в Украине. К тому же, они, по мнению Соколовой, "очертили свою позицию и сделали свой выбор":

"Даже когда случаются какие-то зашквары, я вижу, что они молчат. Ну, по крайней мере, никаких сигналов о том, чтобы объяснить, что такое "неважно на каком языке, а главное - любовь, язык любви". В тот момент, когда в твоей стране убивают за язык тех, кто на оккупированных территориях, ты стоишь в Майами и чешешь о том, что язык не важен, а важна любовь... На что ты рассчитываешь?".

При этом Соколова добавила, что такая позиция певицы вполне может быть осознана:

"Ты или тупая, или тебе реально все равно, и это твоя сознательная позиция. Ну, тогда нам понятно, кто ты".

Напомним, как писал УНИАН, на фоне этого языкового скандала известный украинский бренд "Золотой Век" разорвал сотрудничество с Настей Каменских.

