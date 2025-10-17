Raytheon получил десятки писем заинтересованности в установках LTAMDS.

Американская компания Raytheon инвестировала $53 млн в строительство новых производственных площадей площадью примерно 2 136 кв. м для изготовления радаров LTAMDS (коммерческое название GhostEye), предназначенных для системы Patriot.

Как пишет Defense Express, это решение вызвано повышенным интересом стран мира к радарам, которые имеют лучшие возможности обнаружения и отслеживания, в том числе гиперзвуковых угроз - например, российского комплекса "Кинжал". Raytheon сообщил изданию, что получил десятки писем заинтересованности в LTAMDS, однако на сегодня твердый контракт есть только один - на 12 установок для Польши в составе заказа на Patriot.

В то же время система лишь недавно получила разрешение армии США на мелкосерийное производство и до сих пор проходит испытания в операционных условиях, в частности на Гуаме. На заводах уже изготовлено 6 прототипов, еще два - модернизированные по замечаниям военных - в производстве.

Видео дня

Первоначальный план - 12 установок LTAMDS в год, но учитывая ожидаемые экспортные продажи, мощности должны вырасти до 18 единиц в год. Именно поэтому компания ускоряет строительство новых цехов и инфраструктуры с намерением запустить их уже до конца года. В целом Raytheon инвестировал более 400 млн долл. в расширение производственных возможностей: лаборатории для разработки ПО, полигоны для калибровки антенн, автоматизированные линии сборки подсистем и подъемное оборудование для финальной сборки.

Аналитики отмечают, что LTAMDS устраняет одно из главных технических ограничений нынешних радаров Patriot - дает обзор на 360° вместо секторного покрытия (например, 120 градусов у AN/MPQ-53). Это позволяет обнаруживать и отслеживать крылатые, баллистические и гиперзвуковые цели с любого направления и оперативно наводить перехватчики. Из-за ограниченного количества производителей подобных систем в мире спрос высок, а возможность быстро масштабировать выпуск - критична, чтобы избежать многолетних очередей на поставки. Параллельно другие производители радаров, в частности немецкая Hensoldt и французская Thales, тоже инвестируют в расширение мощностей.

Ранее УНИАН сообщал, что американская компания-производитель программного обеспечения для беспилотников под названием Auterion заявила об успешном завершении проекта Artemis. Дальнобойный дрон-камикадзе с искусственным интеллектом создан вместе с украинской компанией. Дальность указанного БПЛА - 1600 км, боевая часть - 45 кг. Он уже прошел полноценные испытания - запуск с земли, дальний транзит и тому подобное.

Как утверждают производители, главная особенность Artemis - система навигации и наведения на базе бортового компьютера Skynode N от Auterion. Она позволяет дрону наводиться и поражать цели даже при сбоях спутниковой навигации.

Вас также могут заинтересовать новости: