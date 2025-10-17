Он заявил, что "россияне склонны думать, что они достигают лучших результатов на поле боя, чем есть на самом деле".

Сейчас ни Украина, ни Россия не готовы к заключению мирного соглашения, поскольку между сторонами существует слишком много неразрешимых противоречий. Об этом заявил вице-президент США Дж.Д. Вэнс в интервью Newsmax.

"Как бы энергичная дипломатия президента Соединённых Штатов ни подталкивала людей подойти к решению, в конечном итоге обе стороны должны быть готовы заключить сделку. И сейчас, несмотря на всю нашу работу, а мы продолжим её, россиянее и украинцы просто не достигли той точки, когда могут заключить соглашение", — заявил Вэнс.

Однако Вэнс заявил, что, по его мнению, урегулирование всё ещё возможно, но для этого потребуется "ещё гораздо больше работы".

"Я думаю, что существует фундаментальное несоответствие ожиданий: русские склонны думать, что на поле боя они действуют лучше, чем есть на самом деле", — сказал он.

И это, по словам Вэнса, затруднило достижение соглашения в последние несколько месяцев, несмотря на определённый прогресс.

Он также отметил, что администрация обнаружила, что пошлины оказывают более эффективное влияние на Россию, чем санкции.

"Пошлины оказались весьма эффективным инструментом переговоров с Россией", — продолжил Вэнс. "Но санкции десятилетиями применялись в этом конкретном регионе мира и по всему миру, и я не думаю, что они действительно работают".

Вэнс отметил, что Трамп также напрямую сотрудничал с Индией, и с Китаем, чтобы ограничить доходы России от поставок энергоносителей.

Он признал, что этот процесс стал испытанием для терпения членов администрации, включая его самого и Трампа.

"Да, иногда это раздражает", — сказал Вэнс. "Да, [Трамп] иногда проявляет нетерпение ко всем участникам".

Тем не менее, "пока он продолжает работать над этим, я думаю, президент твердо уверен, что сможет заключить сделку. Я думаю, что он это сделает. Вопрос лишь в том, сколько времени это займет", - сказал Вэнс.

Война в Украине - заявления Трампа

После двухчасового телефонного рахзговора с Путинім 16 октября Трамп заявил, что готов "искать реальный путь к миру", но отказался комментировать возможность предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk или введения новых санкций против России.

Он также объявил о подготовке второй встречи с российским диктатором Владимиром Путиным - на этот раз в Будапеште.

