Турецкая лира сегодня, 17 октября, обвалилась до рекордно низкого уровня. Валюта падает на фоне ожиданий, что власти страны позволят ей и дальше слабеть.

Издание Bloomberg пишет, что в начале пятницы лира упала на 0,2% до 41,95 за доллар, а затем сократила падение и к 8:45 утра в Стамбуле торговалась по курсу 41,9477. Турецкая валюта в этом году упала на 16%.

"Ослабление лиры не является сюрпризом - с 2023 года валюта в среднем почти каждый день достигала исторического минимума по отношению к доллару США. Для инвесторов важны две вещи: во-первых, имеет ли центральный банк достаточные резервы для управления упорядоченной девальвацией; во-вторых, темпы этого обесценения. Поэтому мы полагаем, что центральный банк будет стремиться сохранить связь между темпами инфляции и обесценением лиры. Это должно привести к относительно предсказуемому и стабильному падению, что означает высокую, но постепенно снижающуюся реальную доходность", - рассказал старший советник по портфелю в East Capital Group Эмре Акчакмак.

Правительство стремится удержать потери лиры ниже уровня потребительской инфляции. Несмотря на более быструю, чем ожидалось, инфляцию в сентябре, валюта продолжила медленное снижение.

Центральный банк "может снизить" темпы девальвации турецкой лиры, чтобы способствовать снижению инфляции, помимо поддержания более высоких реальных ставок, считают экономисты Morgan Stanley. Согласно их отчету, годовая инфляция в Турции в сентябре ускорилась впервые за более чем год.

По данным потрала investing, по состоянию на 11:40 курс турецкой лиры к гривне достиг отметки 0,9863 грн. Таким образом, национальная валюта Турции остается дешевле украинской.

Турецкая лира - главные новости

После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выиграл второй тур президентских выборов, турецкая лира существенно ослабла в конце мая 2023 года. На Уолл-стрит тогда считали, что лира еще больше ослабнет.

В начале сентября 2025 года турецкая лира по официальному курсу впервые за 20 лет стала дешевле украинской гривни.

