Путина впервые с начала войны примут на территории ЕС.

Телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом накануне визита Владимира Зеленского в Белый дом не был случайностью. Это было явной попыткой предотвратить поставки оружия, которые Москва считает опасной эскалацией, и вернуть Дональда Трампа к российскому образу мышления. И судя по всему, Путину удалось добиться определённого успеха, пишет обозреватель Sky News Айвор Беннетт.

При этом, учитывая явное отсутствие прогресса после Аляски, сомнительно, что встреча в Будапеште будет отличаться от других, пишет Беннетт, отмечая, что хотя есть вероятность, что Трамп всё ещё сможет предоставить Зеленскому необходимое оружие на их сегодняшней встрече, но это вряд ли произойдет.

"Если он это сделает, Путин будет вынужден отреагировать, и Будапешт окажется проигрышем", - объясняет он.

Видео дня

Он подчеркивает, что этот телефонный разговор и его результат демонстрируют стандартную схему взаимодействия Трампа и Путина:

"Трамп, похоже, готов поддержать Украину и оказать давление на Россию, причем не только на словах, но Путину каким-то образом удаётся его переубедить и выиграть время, несмотря на отсутствие каких-либо признаков компромисса или каких-либо конкретных уступок".

Беннетт отмечает, что тактика Путина, по-видимому, состоит в том, чтобы предложить Трампу что-то, что он может выдать за прорыв, и подать это с потоком откровенной лести.

"Если Будапешт состоится, Трамп получит желаемое — телевизионный момент, который послужит очередным подтверждением его миротворческого президентства. Но, возможно, главный приз достанется Путину, которого впервые с начала войны примут на территории ЕС, несмотря на продолжающиеся санкции Европы против России. Вы уже можете видеть его улыбку", - подытоживает он.

Встреча Трампа и Путина в Будапеште

16 октября Трамп объявил, что договорился с Путиным встретиться в Будапеште. Саммит может состояться в течение следующих двух недель.

При этом, как пишет Axios, президент Украины Владимир Зеленский и его команда были удивлены таким заявлением Трампа.

The Telegraph отмечает, что предстоящая встреча Трампа и Путина в Будапеште для Брюсселя станет унижением, тогда как для премьера Венгрии Виктора Орбана - политический триумф.

Вас также могут заинтересовать новости: