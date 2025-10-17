Недавно я писал про логику РФ в ударах по газовой инфраструктуре Украины и о теме возможной газовой сделки России и США. Так же стоит не забывать и другие темы, которыми Кремль пытается "купить" Трампа:

северная морская логистика (не проводы а инфраструктура);

газ и нефть на Дальнем Востоке - добыча и реализация (регион важен, потому что это зона интересов КНР);

ресурсы - фактически та же тема, что и в украино-американском договоре, только на ограниченный перечень и с более выгодными для РФ условиями (тут Кремлю помогает тот же фактор Китая: "или с вами, или с Пекином");

ядерная безопасность - новая система договоров о нераспространении - единственное поле, где РФ все еще выступает "на равных", с бОльшим политическим весом, чем остальные участники "ядерного клуба";

ядерное топливо - переработка, утилизация;

поставка редкоземельных элементов, которые РФ добывает сейчас (да и не только).

Но самое главное (и об этом я писал в прогнозе на 2025 год) - фактор американо-китайских отношений.

Где ухудшение между Пекином и Вашингтоном равно возможности игры Кремля.

Хотя, с другой стороны, то же самое ухудшение и переход к торговой войне без желания войти в военную эскалацию, может подтолкнуть обе ключевые столицы к желанию "заморозить" российско-украинскую войну, дабы не создавать дополнительных рисков. Заморозить условно, "как есть", с минимальными дополнительными конструкциями обеспечения безопасности.

Видео дня

Для Украины на данном этапе важным станет "завтра" и "послезавтра". А именно: возможности и способности оперативно согласовать позиции с государствами, для которых глубокие уступки в адрес Кремля несут опасность.

И это не только "европейские партнеры". Одним из важнейших элементов пазла является Турция, которой крайне невыгодна ситуация, при которой Кремль, получив передышку, попытается вернуть свои позиции в черноморском регионе.

Также важна коммуникация с Китаем. Ведь если контуры заморозки могут (и вероятно будут) обсуждаться по трекам США-КНР, не работать с другим участником, как минимум, глупо. Ведь, хочу напомнить, что позиция ряда государств, которые сегодня активно поддерживают Украину - результат долгой коммуникации в 2022-2023 годах. С ними сработало.

На китайском же направлении у нас есть варианты посредников. Это:

Турция, у которой есть свои интересы, в перечень которых не входит усиление РФ, и у которой прекрасные отношения с КНР. Государства ЕС, которые не спешат входить в "торговую войну Трампа". И, в первую очередь, это партнеры Пекина, такие как, например, Польша, Германия, частично Франция - северный коридор. А также Румыния и Болгария, как государства, через которые выстраивается черноморская ветка южного коридора. Пакистан. Про боеприпасы смогли договориться, а вот о развитии отношений дальше не подумали. Хочу напомнить, что уровень политических отношений Исламабада с Пекином в китайской иерархии "стратегических партнерств" стоит на ступень выше, зафиксированных отношений с Москвой.

Что касается США, то вновь напомню факт, который Трамп не скрывает - приверженность жесткому стилю переговоров с повышением ставок.

Поэтому воспринимать его резкие заявления в адрес других государств надо без излишней эмоциональности.

Есть очерченные интересы, есть, назовем прямо, шантаж. Причем, в нашем случае, обеих сторон. Вопрос лишь в том, что этот процесс идет попеременно - вначале одних пугать, потом других. Это просто факт, который надо помнить и с которым надо работать.

А сама сегодняшняя встреча Зеленского и Трампа? Брифинг (если будет) - будет кратким. Трамп: Хороший разговор, Зеленский молодец, подходим к сделке. Томагавки? Опция "на столе""...

Зеленский: "Хороший разговор. Трамп поддерживает Украину и большое спасибо за такую поддержку. Координируем наши усилия ради мира, который не будет устойчивым без активной позиции США и наших европейских партнеров".