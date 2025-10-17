Температура снизится по всей стране, станет пасмурно и практически повсеместно пройдут дожди, местами - с мокрым снегом.

На выходных, 18 и 19 октября, погода в Украине напомнит о приближении зимы. Температура по всей стране сильно снизится - в конце недели днем в большинстве областей ожидается всего +4°...+9°. Ветер усилится и начнутся дожди. В воскресенье, 19 октября, во многих обалстях дожди будут с мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +7°, днем +14°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +5°, а днем +7°, пасмурно, дождь и мокрый снег.

Во Львове в субботу ночью +5°, днем +11°, облачно с прояснениями, дождь. В воскресенье ночью +3°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь и мокрый снег.

В Луцке в субботу ночью +5°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, дождь и мокрый снег, ночью +7°, днем +8°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +6°...+13°, дождь. В воскресенье температура будет +5°...+6°, пасмурно, дождь и мокрый снег.

В субботу в Одессе будет пасмурно, температура ночью +8°, днем +13°, сильный дождь. В воскресенье - пасмурно, +6°...+11°, дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +5°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +5°...+11°, пасмурно, небольшой дождь.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°. В воскресенье температура составит +5°...+10°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +6°...+15°, дождь. В воскресенье +6°...+12°, пасмурно, дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +2°, днем +14°. В воскресенье ночью ожидается +5°, днем +13°, пасмурно, возможен дождь.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +7°, днем +15°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +4°, днем +13°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +12°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +4°, днем +13°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью -2°, днем до +6°, небольшой дождь. В воскресенье ночью температура составит 0°, днем столбики термометров покажут +4°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +7°, днем +10°, пасмурно, дождь. В воскресенье - переменная облачность. Температура ночью составит +4°, днем +8°.

В Трускавце в субботу пасмурно, дождь, температура до +9°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +3°...+7°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +9° и ливень. В воскресенье - небольшая облачность, +2°...+8°.

В Затоке в субботу - пасмурно, небольшой дождь, ночью +11°, днем +15°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +8°...+11°, дождь.

