Президент США изменил свое мнение относительно поддержки ударов Украины по российским энергетическим объектам.

США усилили обмен разведданными с Украиной, включив в них информацию о целях, которые расположены глубже на территории России. Такое решение является частью стратегического изменения, которое позволит возобновить переговоры с Москвой, зашедшие в тупик. Об этом сообщили два источника для CNN.

Также ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Трампом в Вашингтоне сегодня, 17 октября, будет настаивать на предоставлении дополнительного вооружения дальнего действия, которое способно поражать цели на территории РФ.

В то же время Трамп дал понять, что открыт к этой идее, показав изменение своего отношения к войне после саммита с Путиным на Аляске.

Видео дня

"Изменение курса на предоставление разведданных с акцентом на объекты и сооружения, связанные с энергетикой, которые администрация Трампа ранее считала для Киева недоступными, произошло после встречи Трампа с Путиным на американской военной базе в Аляске этим летом, сообщили оба источника. Трамп не смог добиться от Путина соглашения, которое бы положило конец войне", - отметили в CNN.

Поэтому после саммита США попытались усилить давление на Путина, изменив политику обмена разведданными, что, по мнению администрации Трампа, изменит позицию российского диктатора относительно продолжения войны.

Как сообщил источник издания, с разрешения США Украина теперь применяет целенаправленную стратегию ударов по российской энергетической инфраструктуре. По словам собеседника, учитывая фактическое замораживание линии фронта и более миллиона погибших в результате войны, Украина считает, что атаки по российской энергетике является одним из немногих способов достичь стратегического результата.

"Эта война никогда бы не состоялась, если бы президентом был Трамп, что признал сам Путин, и Трамп пытается ее остановить. Президент также договорился об историческом соглашении, которое позволяет союзникам по НАТО покупать американское оружие. Пока мы не имеем других объявлений", - отметил представитель Белого дома.

По вопросу передачи "Томагавков" для Украины, один из американских чиновников сказал CNN, что независимо от того, какой будет результат, важно то, что вопрос предоставления этих ракет серьезно обсуждается.

"Сам Трамп неоднократно выражал недоумение по поводу перспективы того, что Украина будет иметь возможность нанести удар по Москве или Санкт-Петербургу, в том числе во время недавних телефонных разговоров с Зеленским, по информации другого источника, знакомого с ходом этих разговоров. Во время одного из телефонных разговоров после саммита на Аляске Трамп спросил Зеленского, имеет ли его войско возможность нанести удар по Москве или Санкт-Петербургу. Украинский лидер ответил, что они могли бы это сделать, если бы имели соответствующее оружие, сообщили CNN источники", - добавили в публикации.

США и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, 17 октября глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский полетел в США за оружием, а "Томагавки" являются первыми в списке желаний. По его словам, Киев до сих пор ожидает решения и считает, что "такое оружие может изменить правила игры".

"Нам нужно политическое решение США о том, что мы сможем покупать любое оружие, которое нам нужно, без каких-либо ограничений", - отметил Ермак.

Также сообщалось, что 16 октября в США украинская делегация встретилась со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Как тогда отметил глава ОП, главной темой стали предстоящие переговоры на уровне лидеров.

"Важный разговор накануне встречи президентов Украины и США - согласование ключевых приоритетов и акцентов. Искренне надеемся на конкретные решения уже завтра", - добавил он.

Вас также могут заинтересовать новости: