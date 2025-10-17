Такая любовь предсказуема и не основана на страхе отвержения, общественных ожиданиях или неуверенности.

Американский психолог Марк Треверс назвал три основных признака безусловной любви. В своей статье для Forbes он сослался на недавнее исследование, опубликованном в Personality and Social Psychology Bulletin.

В ходе исследования ученые наблюдали более 3 000 человек, чтобы понять, почему они ищут любовь. В итоге выяснили, что любовь, которая процветает, связана с внутренней мотивацией и осознанными причинами для отношений - подлинными, внутренне принятыми мотивами. Безусловная же любовь не ставит условий.

"Когда партнер любит без ожиданий, он не выдвигает требований и не ставит ультиматумы. Он просто любит вас без исключений. Такая любовь предсказуема и не основана на страхе отвержения, общественных ожиданиях или неуверенности", - отметил Треверс.

И вот какие три признака безусловной любви в партнере он перечислил:

Они любят вас таким, какой вы есть сейчас. Если партнер любит вас без условий, он принимает ту версию вас, которая перед ним в данный момент. Нет скрытой надежды, что вы изменитесь со временем, и нет ожидания "идеальной версии" вас.

Они понимают, что любовь требует усилий, и прилагают их каждый день. Много любви теряется из-за ожидания взаимности. Часто люди любят так, как хотят, чтобы их любили в ответ. Партнер может отдавать все в надежде, что другой человек ответит взаимностью, но чаще так не происходит. Такие несбалансированные отношения неустойчивы. В исследовании, опубликованном в Personality and Social Psychology Bulletin, наблюдали за более чем 7 000 пар на протяжении 13 лет. Ученые выяснили, что люди, которые считали услуги и ожидали ответных действий, со временем чувствовали себя менее счастливыми. Пары, где помощь и забота были взаимными без подсчета очков, чувствовали себя лучше.

Рядом с ними вы чувствуете безопасность, и ваше счастье становится приоритетом. Если партнер ставит ваши интересы и счастье выше собственного эго, гордости и личных желаний, это демонстрирует больше, чем просто приверженность. В исследовании 2020 года, опубликованном в Frontiers in Psychology, была предложена комплексная теория любви, выделяющая четыре ключевых фактора: влечение, связь, доверие и уважение. Их взаимодействие создает прочную и длительную любовь.

"Но важно помнить: даже при безусловной любви есть границы. Любить без условий не означает терпеть насилие, пренебрежение или неуважение. Здоровые границы и ответственность существуют рядом с безусловной любовью", - констатировал психолог.

