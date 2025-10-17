Мобильные версии Messenger для iOS и Android продолжат работать в обычном режиме.

Meta сообщила, что с 15 декабря закроет десктопные приложения Messenger для Windows и macOS. После этой даты пользователей будут автоматически перенаправлять на сайт Facebook для доступа к Messenger.

Как сообщила компания, все пользователи версий приложения на ПК получат соответствующее сообщение о закрытии программы. После этого у них будет 60 дней, чтобы использовать приложение, прежде чем оно будет полностью заблокировано.

До того, как это произойдет, пользователям рекомендуется включить функцию защищенного хранения сообщений и установить PIN-код в настройках конфиденциальности Messenger для сохранения истории чата.

Приложение уже удалено из Mac App Store, что делает его недоступным для новых загрузок. Мобильные версии для iOS и Android продолжат работать в обычном режиме. В компании не сообщили, почему решили закрыть версию приложения для ПК.

Напомним, в сентябре 2024 года Meta заменила оригинальный Messenger на гибридный вариант в виде прогрессивного веб-приложения (Progressive Web App, PWA), которое завоевало репутацию ненадежного и непродуманного.

