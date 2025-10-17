Как дешевая подводная лодка 'потопила' ядерный суперноситель США за $6 млрд

Дизельная шведская подводная лодка показала, что скрытность и AIP-технологии делают ее серьезной угрозой даже для самых дорогих авианосцев мира.

В 2005 году шведская дизельная подводная лодка HSMS Gotland во время военных учений практически "уничтожила" авианосец USS Ronald Reagan, стоимостью $6 млрд, демонстрируя невиданную эффективность малых подводных сил против сверхмощных авианосных групп. К счастью, удары были виртуальными, а авианосец остался целым, однако результат шокировал ВМС США, пишет Slash Gear.

Главное преимущество Gotland - сверхнизкая шумность и скрытность, обеспеченная двигателями Стирлинга с воздушно-независимым питанием (AIP). Такая технология позволяет подводной лодке оставаться под водой неделями, практически не выдавая себя для систем противолодочной обороны.

По словам экспертов, Gotland "обогнал" тактические группы авианосцев США во время многолетних учений, вынуждая американцев арендовать шведскую лодку на два года для изучения ее технологий.

Успех Gotland показал, что дизельные подводные лодки AIP остаются серьезной угрозой даже для самых дорогих и современных военных кораблей мира. Это открыло новую эру для подводного флота: многие страны, включая Китай, Японию, Россию, Германию и Индию, активно развивают подобные лодки, которые дешевле и тише атомных.

Даже большая подводная лодка класса AIP стоит всего около $1,1 млрд - четверть стоимости современной атомной подводной лодки класса Virginia. А Gotland, поступившая на вооружение в 1995 году за $100 млн, продемонстрировала: даже относительно небольшая подводная лодка может "потопить" авианосец - и не только мысленно.

