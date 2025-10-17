Орбан заявил, что "кроме Будапешта, в Европе нет другого такого места", где могли бы встретиться Путин и Трамп.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг вечером отдал распоряжения создать оргкомитет по подготовке саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, работа уже началась. Об этом премьер Венгрии рассказал в интервью в эфире местной радиостанции, пишет magyarnemzet.hu.

Орбан рассказал, что вечером в четверг говорил по телефону с Трампом, а сегодня намерен поговорить с Путиным.

Он также заявил, что "есть много мест за пределами Европы, где можно было бы провести такую ​​встречу, но, кроме Будапешта, в Европе нет другого такого места". При этом он назвал Венгрию "единственной миролюбивой страной, которая последние три года открыто, громко и активно выступает за мир".

Он рассказал, что встреча Путина и Трампа может состояться через неделю после встреч глав МИД России и США, которая запланирована на следующей неделе.

"Вчера президент (Дональд Трамп) сказал, чтобы мы готовились, на повестке дня встреча двух министров иностранных дел... Они (с Путиным) решили, что два министра иностранных дел попытаются решить оставшиеся вопросы в течение недели, а затем, через неделю, они уже смогут приехать сюда, в Будапешт", - сказал он.

Встреча Путина и Трампа

16 октября Трамп объявил, что договорился с Путиным встретиться в Будапеште. Саммит может состояться в течение следующих двух недель.

The Telegraph отмечает, что предстоящая встреча Трампа и Путина в Будапеште для Брюсселя станет унижением, тогда как для премьера Венгрии Виктора Орбана - политический триумф.

