В пятницу, 17 октября, погода в Киеве все еще будет сухой не очень холодной, а уже на выходных ситуация изменится: сначала начнутся дожди, а потом и похолодает. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью в столице ожидается около +7°, а днем в пятницу воздух прогреется до +12°. Будет облачно с прояснениями, без осадков.
Ветер изменит направление на юго-западное, скорость его будет 5-10 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное - 751 миллиметр ртутного столба.
Погода 17 октября
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +13°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +13°.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.
В Тернополе 17 октября ночью будет +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +14°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.
В Виннице завтра будет +4°...+13°, облачно с прояснениями.
В Житомире в пятницу ночью будет +4°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+13°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +14°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+13°.
В Одессе 17 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +15°.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +13°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +13°.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +4°...+15°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +12°.