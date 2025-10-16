17 октября в столице ожидается сухая и не очень холодная погода.

В пятницу, 17 октября, погода в Киеве все еще будет сухой не очень холодной, а уже на выходных ситуация изменится: сначала начнутся дожди, а потом и похолодает. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается около +7°, а днем в пятницу воздух прогреется до +12°. Будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер изменит направление на юго-западное, скорость его будет 5-10 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное - 751 миллиметр ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +13°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +13°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.

В Тернополе 17 октября ночью будет +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +4°...+13°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью будет +4°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+13°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+13°.

В Одессе 17 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +13°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +4°...+15°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +12°.

Вас также могут заинтересовать новости: