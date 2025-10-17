В общем обозреватели насчитали 12 новых парковочных мест.

РФ расширяет одну из главных авиабаз стратегической авиации "Энгельс-2". Об этом сообщил обозреватель AviVector, передает "Милитарный".

Известно, что сейчас в северной части аэродрома заливается бетон. Обозреватель напомнил, что 30 сентября аналогичные работы закончили в южной части, после чего была уложена бетонная полоса вдоль участка новой рулежной дорожки.

Отмечается, что во время этих земляных работ также заметили разметку, которая указывает на планы РФ создать на этом участке 12 парковочных мест.

В "Милитарном" подчеркнули, что о планах по расширению базы стало известно в мае, а первые строительные работы были зафиксированы 23 марта 2025 года.

"Предположительно, дополнительные паркоместа предназначены для стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, а также для фронтовых бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-35", - считают в издании.

Кроме того, такая конфигурация площадок ранее была зафиксирована на авиабазе "Дягилево" в Рязанской области.

"Авиабаза "Энгельс-2" относится к важнейшим узлам российской стратегической авиации: именно там базируются Ту-160. На ее территории хранится большое количество крылатых ракет и авиабомб, а оттуда неоднократно осуществлялись взлеты и запуски крылатых ракет по украинским городам", - напомнили в "Милитарном".

Атака на авиабазу "Энгельс" 20 марта - что известно

Напомним, 20 марта 2025 года произошла одна из самых масштабных атак на авиабазу, в результате чего был уничтожен склад боеприпасов. Тогда авиационный эксперт Константин Криволап предположил, сколько ракет РФ могла хранить на аэродроме.

Он отметил, что перед этим на аэродром прилетал Ан-124 "Руслан", а также там фиксировали и Ил-76 - оба самолета являются грузовыми.

"Он привез обычно где-то так вычислили, что он может привозить 7-8 ракет. Если учесть, что там еще был "Руслан", то там может быть действительно несколько десятков ракет, может даже больше пятидесяти", - добавил Криволап.

В то же время военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что удар по аэродрому "Энгельс" стал унижением для РФ как ядерной державы. По его словам, атака показала, что Россия не способна защитить свои ядерные объекты, в то время как продолжает бряцать ядерным оружием.

