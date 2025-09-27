Глава МИД РФ вновь поделился с миром лицемерными заявлениями.

У России отсутствовали и якобы до сих пор отсутствуют намерения нападать на страны НАТО и Европейского Союза, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Генеральной Ассамблее ООН. Однако, по его словам, любая агрессия против их страны получит "решительный отпор".

"У НАТО и ЕС не должно быть сомнений в этом", - подчеркнул Лавров. А также добавил, что Североатлантический альянс якобы угрожает не только России и Китаю, но еще и всей Евразии, пытаясь взять ее в "военное кольцо".

Не забыл путинский преспешник упомянуть и Украину, заявив, что Россия готова к переговорам "для устранения первопричин конфликта". А еще обвинил Украину в запрете русского языка. "Арабский язык не запрещён в Израиле, иврит не запрещён в арабских странах и Иране. А вот русский язык запрещен в Украине", - заявил Лавров.

Ранее УНИАН сообщал, почему страны НАТО не сбивают в своем небе самолеты РФ. По словам президента Украины Владимира Зеленского, большинство членов Альянса боятся возможной реакции РФ.

Кроме того, мы также сообщали, что Путин начал гибридную войну против Европы, но ошибка может быть фатальной. Диверсанты способны совершить роковые ошибки, которые приведут к гибели гражданских в странах НАТО. Это может вызвать чрезмерный или непредсказуемый ответ Запада.

