Также российский министр цинично заверил, якобы армия РФ никогда не бьет по мирным украинцам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что якобы администрация США понимает "необходимость устранения первопричин" войны в Украине, в частности "втягивания" ее в НАТО. Это и другие заявления главы МИД России публикуют российские СМИ.

По словам Лаврова, во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске "четко проявилось понимание американской администрации необходимости устранения этих первопричин".

"Президент Трамп единственный из западных лидеров говорил о том, что втягивание Украины в НАТО было ошибкой, которая послужила причиной конфликта", - сказал он.

Видео дня

Там же, сказал Лавров, "американцы понимают, что жители Крыма, Донбасса и "Новороссии" никогда не будут жить под гнетом нынешней киевской власти".

Также российский министр цинично заявил, что якобы российская армия никогда не наносит удары по мирным жителям Украины. Все обвинения в этом он назвал "фейками" и сказал что, все такие преступления впоследствии оказывались "совершенными украинским режимом".

Кроме того, Лавров высказался относительно возможного введения в Украину иностранных войск. Он назвал их "оккупационными" и заверил, что они будут "законными целями для российских военных".

Россия убивает мирных украинцев

Как сообщал ранее УНИАН, 9 сентября россияне ударили авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области - там погибло более 20 человек. Атака произошла в момент, когда жителям выдавались пенсии. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот российский удар "откровенно зверским".

Также 7 сентября в Киеве россияне убили мать и ее 3-месячного сына, которые жили в шестнадцатиэтажке в Святошинском районе. Российская ракета тогда снесла последние три этажа дома. Под завалами оказалось много людей

Вас также могут заинтересовать новости: