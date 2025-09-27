Министр внутренних дел Германии объяснил, что угроза остается абстрактной, но нужно быть готовым к определенным ситуациям.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что угроза со стороны каких-то дронов "высока" и страна примет меры для собственной защиты. В последние дни в Европе усилились меры безопасности после того, как в Дании из-за вторжений БПЛА несколько раз останавливалось авиасообщение в разных регионах страны.

В Германии также расследуются подобные случаи. "Существующая угроза со стороны дронов может быть квалифицирована как высокая. Это абстрактная угроза, но в отдельных случаях очень конкретная", — сказал Добриндт журналистам в Берлине, передает Reuters.

Среди предлагаемых мер Германия планирует пересмотреть закон о безопасности авиации, чтобы позволить вооруженным силам страны участвовать в операциях по возможному перехвату или уничтожению дронов.

"Речь идёт о готовности обеспечить защиту критической инфраструктуры или массовых скоплений людей, например", — отметил министр.

Ранее УНИАН сообщал, что до этого на севере Германии заметили неизвестные дроны. Правоохранители анализируют эти события, а полиция земли Шлезвис-Гольштейн усиливает защиту от дронов. При том, что происхождение дронов и цель их полетов до сих пор остается неизвестна.

Кроме того, мы также рассказывали, что неизвестные БПЛА были замечены и над Швецией. Их заметили в районе, где расположена главная база Военно-Морских сил страны.

