Трамп прилетел в Вашингтон и отгулял вечеринку с фейерверками

Избранный президент США прибыл на борту самолета, предоставленного Байденом, в компании жены, дочери и зятя.

Дональд Трамп возвращается в Белый дом в качестве 47 президента США. 20 января состоится его инаугурация, а накануне события он прибыл в Вашингтон, пишет Reuters.

Трамп прибыл в столицу на борту самолета, предоставленного президентом Джо Байденом, которого он заменяет на посту. Вместе с ним прилетели его жена Мелания, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер.

По прибытии Трамп посетил свой гольф-клуб в Вирджинии. Там состоялась вечеринка по случаю возвращения Трампа к президентству. По данным агентства, на событии выступил фейковый "Элвис Пресли" и были праздничные фейерверки.

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Кроме того, ожидается встреча Трампа со сторонниками в Capital One Arena накануне инаугурации.

Из-за рекордно низких температур церемонию инаугурации проведут в помещении - в ротонде Капитолия США, а не на западном фасаде здания. Ее посетит ограниченное количество гостей из-за вместимости помещения.

Некоторые сторонники Трампа выражали разочарование из-за ограничения доступа к основным событиям, но в целом они довольны возможностью присутствовать в Вашингтоне.

После принятия присяги Трамп планирует подписать ряд указов, направленных на укрепление национальной безопасности, усиление энергетической независимости США и другие ключевые приоритеты.

Это второй срок Трампа, после его первого президентства (2017-2021). Он ранее отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена в 2021 году, покинув Вашингтон с заявлением о будущем возвращении.

Возвращение Трампа к власти происходит на фоне напряженной политической ситуации после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Инаугурация Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, лидер Китая Си Цзиньпин отклонил приглашение на инаугурацию Трампа. В МИД страны сообщили, что "Китай хочет стабильных, здоровых и устойчивых отношений с США и готов работать с новым американским правительством, чтобы найти правильный путь для двух стран, чтобы найти взаимопонимание друг с другом".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не поедет на инаугурацию Трампа без приглашения.

В целом инаугурация Дональда Трампа 20 января может похвастаться небольшим списком европейских гостей, единственным лично приглашенным главой государства стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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