В ноябре 2023 года стоимость товаров двойного назначения снизилась до 8,4 миллиона долларов, что является минимальным показателем с лета 2022 года.

Турция в октябре и ноябре 2023 года начала снижать поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных целей.

Издание Forbes со ссылкой на данные Турецкого института статистики пишет, что в выборку попали 45 категорий товаров из списка для экспортного контроля (Common High Priority Items List), который составили США, ЕС, Великобритания и Япония.

"В списке важные для военной промышленности товары с высоким риском "незаконного перенаправления в Россию": электроника, чипы, полупроводники, печатные платы, аппаратура для связи и навигации, оптические прицелы", - говорится в сообщении.

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В ноябре 2023 года стоимость товаров двойного назначения снизилась до 8,4 миллиона долларов, это минимальный показатель с августа 2022 года. В издании отметили, что спад нельзя объяснить сезонностью, поскольку в 2021–2022 годах снижения экспорта данной группы товаров в РФ не фиксировалось.

Поставки в РФ товаров категории "Электрическое оборудование для переключения или защиты электрических цепей, а также для выполнения соединений с электрическими цепями" начал снижаться с сентября прошлого года. На данную категорию приходится 39% всей стоимости поставок товаров из списка.

Всего экспорт товаров двойного назначения из Турции в Россию по итогам первого года войны России в Украине вырос в три раза, до 70,9 миллиона долларов.

"Суммарный экспорт за январь — ноябрь 2023 года превысил 129 миллионов долларов, что в два раза выше, чем в 2022-м и почти в шесть раз превышает уровень 2021 года", - говорится в сообщении.

Поставки товаров двойного назначения в РФ - последние новости

Военный аналитик, ветеран АТО и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что Китай предоставляет России товары двойного назначения, которые далее россияне используют в военных целях. По его словам, Китай будет помогать РФ обходить санкции, но не будет поставлять ей вооружение напрямую.

В декабре председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал лидера Китая Си Цзиньпина немедленно разобраться со "списком компаний", привлеченных к поставкам России товаров двойного назначения.

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