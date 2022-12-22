Таким образом Штаты хотят продемонстрировать свою поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому после его визита в Вашингтон.

Администрация президента США Джо Байдена ввела новые ограничения на экспорт технологий для российской ЧВК "Вагнер", которая воюет против Украины.

Теперь глава ЧВК Евгений Пригожин и его боевики столкнутся с новыми проблемами. Ограничения коснутся всех технологий, созданных в любой точки мира с помощью американского оборудования, пишет Reuters.

"Группа "Вагнера" является одной из самых известных организаций наемников в мире, активно совершающей преступления и нарушающей права человека в Украине", — заявил заместитель министра торговли по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевез.

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По его словам, соответствующее решение является сообщением для всех негосударственных структур, которые стремятся "подхватить эстафету жестокости от шаткой армии Путина, что США без колебаний будут действовать против них".

По мнению агентства, таким образом Штаты хотят продемонстрировать свою поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому после его визита в Вашингтон.

ЧВК "Вагнер" в войне против Украины

По данным Генштаба, "вагнеровцев" активно бросают в бой на Бахмутском направлении. Британская разведка сообщила, что российские наемники из ЧВК "Вагнер" пока играют важную роль в боях у Бахмута. Они используют против украинской армии плохо обученных осужденных.

2 декабря группа сенаторов США внесла в Конгресс двухпартийный законопроект о признании российской частной военной компании "Вагнер" иностранной террористической организацией.

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